Описание

Легкий и компактный моноблок с мощностью импульса до 300 Дж, светодиодной пилотной лампой 10 Вт, байонетом Bowens и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Вспышка отличается стабильной мощностью, точной регулировкой от 1/16 до 1/1, быстрым временем перезарядки от 0.1 до 1.5 с, длительностью импульса от 1/800 до 1/2000 с.

Вспышка SK300II-V подходит для студийной коммерческой или творческой съемки и готова справляться с самыми разными задачами. Моноблок может использоваться в качестве источника основного, заполняющего, фонового и контрового освещения в предметной, портретной и других видах съемок. Благодаря оптимальному соотношению мощности и компактности, может применяться как в крупных студиях, так и в небольших помещениях.

Простое интуитивно понятное управление

Простое интуитивно понятное меню управления, отключаемый звуковой сигнал и яркий ЖК дисплей дают возможность быстро управлять режимами, легко контролировать и перенастраивать параметры вспышки. Установленные параметры автоматически запоминаются и хранятся в памяти после выключения устройства. Это позволит быстро вернуться к работе после перерыва.

Способы синхронизации пуска вспышки

Пуск вспышки может осуществляться следующими способами: по синхрокабелю, от светоловушки (оптический режим ведомой вспышки) и при помощи встроенной системы беспроводного управления Godox 2.4G X. На задней панели корпуса помимо разъема для синхрокабеля mini Jack 3.5 мм, присутствует порт USB, для подключения приемника системы синхронизации Godox XT. Функция пропуска предварительной вспышки делает возможной синхронизацию от фотокамер с TTL-вспышкой.

Универсальное беспроводное управление Godox 2.4G X

Студийные моноблоки Godox Godox SK300II-V оснащены встроенной системой дистанционного управления Godox 2.4G X. С помощью этой универсальной системы и дополнительно приобретаемым пультом-радиосинхронизатором X1, X2, XPro, можно управлять параметрами вспышки и задавать режимы работы (в т.ч. пилотного света) на расстояниях до 100 метров. Система имеет 32 (1-32) радиоканала и 16 (0-9, A-F) групп. Такой выбор поможет предотвратить случайные срабатывания от других радиочастотных систем синхронизации. Вспышка может использоваться совместно с любыми вспышками Godox, оборудованными системой беспроводного управления Godox 2.4G X.

Светодиодная моделирующая лампа 10 Вт

В качестве источника моделирующего света в SK300II-V используется экономичная и долговечная светодиодная пилотная лампа мощностью 10 Вт. Моделирующий свет устанавливается независимо или пропорционально мощности вспышки, а также может быть отключен. Мощность пилотного света регулируется от 5 до 100% (с шагом 5%), что позволяет подобрать и оценить светотеневой рисунок до пуска вспышки.

Популярное байонетное крепление Bowens

Вспышка Godox SK300II-V оборудована популярным байонетным креплением аксессуаров Bowens, благодаря чему совместима с большим ассортиментом светомодифицирующих насадок. На вспышку могут устанавливаться рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки не только производства Godox, но и других производителей, использующих этот тип крепления.

Простая установка и подключение

К нижней части корпуса вспышки присоединен металлический наклонный кронштейн, при помощи которого моноблок монтируется на осветительные стойки, пантографы, держатели со стандартным шпиготом 5/8”. Удобная и прочная ручка корпуса поможет угол наклона и направленность освещения. Также в кронштейне вспышки предусмотрено отверстие для установки фотозонта для создания мягкого «портретного» освещения.

Вспышка питается от сети переменного тока 200–240 В (50 Гц) при помощи комплектного кабеля питания длиной около 5 метров. Длина кабеля позволит установить моноблок на достаточном удалении от источника питания.