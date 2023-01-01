Набор из шторок, сотовой решетки и 4 цветных фильтров для вспышки Godox Witstro AD200. Используются со стандартной (прямоугольной) головкой. Шторки могут использоваться без остальных аксессуаров (сотовая решетка съемная). Соты позволяют ограничить угол рассеивания света, усиливают контрастность освещения. Шторки применяются для ограничения рассеивания в общих чертах.