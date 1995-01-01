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Шторки Godox BD-07 для Witstro AD200

  • BD-07 для Witstro AD200
  • BD-07 для Witstro AD200
  • BD-07 для Witstro AD200
  • BD-07 для Witstro AD200
  • BD-07 для Witstro AD200
  • BD-07 для Witstro AD200
  • BD-07 для Witstro AD200
  • BD-07 для Witstro AD200
  • BD-07 для Witstro AD200
Код товара:УТ-00032990
Артикул:26453

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Набор из шторок, сотовой решетки и 4 цветных фильтров для вспышки Godox Witstro AD200. Используются со стандартной (прямоугольной) головкой. Шторки могут использоваться без остальных аксессуаров (сотовая решетка съемная). Соты позволяют ограничить угол рассеивания света, усиливают контрастность освещения. Шторки применяются для ограничения рассеивания в общих чертах.