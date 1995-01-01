Шторки Godox BD-07 для Witstro AD200

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Код товара: УТ-00032990 Артикул: 26453 Код товара: УТ-00032990 Артикул: 26453 Вес (брутто), кг 0.200 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.200 Описание Набор из шторок, сотовой решетки и 4 цветных фильтров для вспышки Godox Witstro AD200. Используются со стандартной (прямоугольной) головкой. Шторки могут использоваться без остальных аксессуаров (сотовая решетка съемная). Соты позволяют ограничить угол рассеивания света, усиливают контрастность освещения. Шторки применяются для ограничения рассеивания в общих чертах. Видео Наш обзор

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