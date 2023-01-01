Шторки Godox BD-07 для Witstro AD200
Код товара : УТ-00032990
Артикул : 26453
2 560 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Набор из шторок, сотовой решетки и 4 цветных фильтров для вспышки Godox Witstro AD200. Используются со стандартной (прямоугольной) головкой. Шторки могут использоваться без остальных аксессуаров (сотовая решетка съемная). Соты позволяют ограничить угол рассеивания света, усиливают контрастность освещения. Шторки применяются для ограничения рассеивания в общих чертах.