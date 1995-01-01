Софтбокс 60х60 см с адаптером для накамерной вспышки S2. Новый адаптер S2 – более компактный, чем старая версия, и отлично работает как с круглыми, так и с прямоугольными головками. Толстые резиновые накладки надежно фиксируют вспышку, не царапая ее корпус. Адаптер Godox имеет полноценный байонет Bowens, позволяющий использовать не только софтбокс из комплекта, но и любой другой софтбокс под Bowens, а также рефлекторы, шторки, снуты (конусы), портретные тарелки и так далее. Также имеется крепление для зонта.

Что касается самого софтбокса, то это качественный софтбокс на пружинном каркасе, компактно складывающийся в небольшую сумку. В комплекте с софтбоксом идут два рассеивателя (внутренний и внешний), а также тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания света, делая тени более глубокими.

Из-за своих размеров софтбокс SGGV6060 не может использоваться непосредственно на камере: вы можете удерживать его одной рукой на небольшом выносе (рекомендуем докупить более комфортную рукоятку) или поставить вместе со вспышкой на студийную стойку.

Весь комплект складывается в небольшую сумку (в комплекте).