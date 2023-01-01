Описание

Набор флагов и сеток Godox SF6090 предназначен для управления направленностью света и его «жесткостью» – степенью яркости и рассеянности. Набор поможет фотографам и видеографам отрегулировать освещенные и затемненные области объекта, чтобы получить равномерное, или наоборот, контрастное изображение.

В комплект входят 5 складных рамок для флагов, 5 тканевых полотен 60х90 см для различного управления светом, а также 2 пальца 35.5х10 см и 2 точки Ø16.5 см способны точнее регулировать свет на небольших объектах. Флаги подойдут для формирования, блокирования или рассеивания света от постоянных и импульсных источников во время фото- и видеосъемки.

Широкий контроль световых эффектов

Набор предлагает создателям контента простой способ управления светотеневой схемой. Девять флагов с различными полотнами дают возможность регулировки контраста светлых и темных областей объекта для выполнения самых смелых творческих замыслов. Открытый край флага сделан без окантовки, чтобы не создавать рефлексов, резких теней или переходов освещенности.

Поглощающий экран из плотной черной ткани нужен, чтобы полностью отсечь нежелательный свет, или сгустить тень. Полотно с черной одинарной/двойной сеткой можно использовать для затемнения светлых частей объекта, тем самым изменяя контрастность света и тени, чтобы получить изображения со сбалансированными и равномерными тонами. Полотно с белой одинарной/двойной сеткой можно использовать для рассеивания света, снижения контрастности, смягчения теней, сохраняя при этом достаточную яркость освещения.

Складная конструкция рамок

Конструкции складной рамки флага позволяет быстро подготовить аксессуар к работе. Для этого необходимо вставить две крайние секции рамки в окантовки нужного полотна, а затем закрепить «липучку» на средней секции. Палец держателя может закрепляеться в муфте с отверстием 11 мм на стойке.

Цветовая маркировка для быстрого подбора на съемочной площадке

Полотна имеют цветную рамку, обозначающую тип флага, для быстрого подбора на съемочной площадке:

Черный – черный поглощающий экран

Красный – черная двойная сетка

Зеленый – черная одинарная сетка

Желтый – белая двойная сетка (два стопа)

Серый – белая одинарная сетка (один стоп)

Пальцы и точки

Однотонные полотна и сетки в круглых (точки) и прямоугольных (пальцы) рамках позволяют управлять светом так же, как флаги, но на небольших объектах или участках. Пальцы и точки подходят в ситуациях, когда большие полотна неудобны, например в ограниченных пространствах или во время предметной съемки.

Портативный и удобный в использовании

Набор помещается в чехол для переноски, легко вынимается, быстро приводится в рабочее положение и также быстро упаковывается вновь. Этому служат множество внутренних карманов, где каждый элемент набора занимает свое место. Чехол имеет эргономичную ручку и легко транспортируется даже на большие расстояния.

Комплектация:

Складная рамка флага с держателем – 5 шт

Полотна и сетки – 5 шт

Точки – 2 шт

Пальцы – 2 шт

Чехол для хранения

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон