Стойка на колесах Godox SA5045, 450 см, до 40 кг
Код товара : УТ-00066210
Артикул : 30179
37 030 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
18.000
Описание
Профессиональная стальная стойка, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Может использоваться с тяжелыми моноблоками, световыми панелями, группами осветителей, журавлями. Высота стойки регулируется от 146 см до 450 см. Длина одной из ножек регулируется, что позволяет выравнивать стойку на наклонной поверхности, лестнице и так далее. Стойка оснащена креплением 1-1/8" Junior и выдвижным шпиготом 5/8". Колеса оснащены тормозами.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка: 40 кг
- Количество секций стойки: 4
- Максимальная высота стойки: 450 см
- Минимальная высота стойки: 146 см
- Крепежные адаптеры: Junior 1-1/8" с выдвижным штифтом 5/8" (0°-90°)
- Зажимы-фиксаторы: винтовые
- Материал стойки: сталь
- Вес: 14.5 кг