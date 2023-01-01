Профессиональная стальная стойка, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Может использоваться с тяжелыми моноблоками, световыми панелями, группами осветителей, журавлями. Высота стойки регулируется от 146 см до 450 см. Длина одной из ножек регулируется, что позволяет выравнивать стойку на наклонной поверхности, лестнице и так далее. Стойка оснащена креплением 1-1/8" Junior и выдвижным шпиготом 5/8". Колеса оснащены тормозами.