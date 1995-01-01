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Стойка на колесах Godox SA5045, 450 см, до 40 кг

  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
  • SA5045, 450 см, до 40 кг
Код товара:УТ-00066210
Артикул:30179

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Профессиональная стальная стойка, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Может использоваться с тяжелыми моноблоками, световыми панелями, группами осветителей, журавлями. Высота стойки регулируется от 146 см до 450 см. Длина одной из ножек регулируется, что позволяет выравнивать стойку на наклонной поверхности, лестнице и так далее. Стойка оснащена креплением 1-1/8" Junior и выдвижным шпиготом 5/8". Колеса оснащены тормозами.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка: 40 кг
  • Количество секций стойки: 4
  • Максимальная высота стойки: 450 см
  • Минимальная высота стойки: 146 см
  • Крепежные адаптеры: Junior 1-1/8" с выдвижным штифтом 5/8" (0°-90°)
  • Зажимы-фиксаторы: винтовые
  • Материал стойки: сталь
  • Вес: 14.5 кг