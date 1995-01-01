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Стойка на колесах Godox SA5045, 450 см, до 40 кг

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Код товара: УТ-00066210 Артикул: 30179 Код товара: УТ-00066210 Артикул: 30179 Вес (брутто), кг 18.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 18.000 Описание Профессиональная стальная стойка, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Может использоваться с тяжелыми моноблоками, световыми панелями, группами осветителей, журавлями. Высота стойки регулируется от 146 см до 450 см. Длина одной из ножек регулируется, что позволяет выравнивать стойку на наклонной поверхности, лестнице и так далее. Стойка оснащена креплением 1-1/8" Junior и выдвижным шпиготом 5/8". Колеса оснащены тормозами. Характеристики: Максимальная нагрузка: 40 кг

40 кг Количество секций стойки: 4

4 Максимальная высота стойки: 450 см

450 см Минимальная высота стойки: 146 см

146 см Крепежные адаптеры: Junior 1-1/8" с выдвижным штифтом 5/8" (0°-90°)

Junior 1-1/8" с выдвижным штифтом 5/8" (0°-90°) Зажимы-фиксаторы: винтовые

винтовые Материал стойки: сталь

сталь Вес: 14.5 кг Видео Наш обзор

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