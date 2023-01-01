Проекционная насадка Godox SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
Код товара : УТ-00047396
Артикул : 27544
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.03 кг
Вес (брутто), г
1.000
Комплектация
проекционная насадка Godox SA-P, линза SA-01 85 мм
Размеры товара
21.5 х 15.5 х 15.5 см
Описание
Проекционная насадка Godox SA-P предназначена для совместного использования со светодиодным осветителем S30 и представляет собой тубус, куда крепятся сменные линзы (опционально) серии SA фокусным расстоянием 60, 85 или 150 мм соответственно.
Каждая из трех сменных линз в серии SA позволяет проецировать луч света определенного диаметра с возможностью фокуссировки и "размытия" его границ. Линза SA-01 85 мм идет в комплекте, устанавливается в тубус проекционной насадки при помощи крепежного адаптера и поджимается винтом.
Фокусировка луча светового пятна осуществляется приближением или отдалением линзы от источника света.
Изменение и точное регулирование диаметра светового пятна возможно при совместном использовании с ирисовой диафрагмой Godox SA-06 для S30.
Оптическая насадка используется совместно с другими аксессуарами серии SA для создания световых или цветовых эффектов.