Описание

Проекционная насадка Godox SA-P предназначена для совместного использования со светодиодным осветителем S30 и представляет собой тубус, куда крепятся сменные линзы (опционально) серии SA фокусным расстоянием 60, 85 или 150 мм соответственно.

Каждая из трех сменных линз в серии SA позволяет проецировать луч света определенного диаметра с возможностью фокуссировки и "размытия" его границ. Линза SA-01 85 мм идет в комплекте, устанавливается в тубус проекционной насадки при помощи крепежного адаптера и поджимается винтом.

Фокусировка луча светового пятна осуществляется приближением или отдалением линзы от источника света.

Изменение и точное регулирование диаметра светового пятна возможно при совместном использовании с ирисовой диафрагмой Godox SA-06 для S30.

Оптическая насадка используется совместно с другими аксессуарами серии SA для создания световых или цветовых эффектов.