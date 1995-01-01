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Проекционная насадка Godox SA-P с линзой SA-01 85 мм

  • SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
  • SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
  • SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
  • SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
  • SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
  • SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
  • SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
  • SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
  • SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
Код товара:УТ-00047396
Артикул:27544

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Проекционная насадка Godox SA-P предназначена для совместного использования со светодиодными осветителями S30 и S60. Прибор представляет собой тубус, куда крепятся сменные объективы серии SA с фокусным расстоянием 60, 85 или 150 мм (широкий, средний и узкий угол освещения соответственно). С помощью адаптера SA-17 Bowens насадку можно установить на широкий диапазон осветителей с байонетом Bowens.

Объектив SA-01 85 мм идет в комплекте, он устанавливается в тубус проекционной насадки при помощи крепежного адаптера и поджимается винтом. Фокусировка луча светового пятна осуществляется выдвижением и втягиванием объектива. Изменение и точное регулирование диаметра светового пятна возможно при совместном использовании с ирисовой диафрагмой Godox SA-06.

Также доступны такие аксессуары как:

Сети-маски SA-05 ограничивают интенсивность света и создают затухание по градиенту.

Макси гобо SA-09 позволяют создавать сложные свето-теневые паттерны. Например, имитировать свет, падающий сквозь кроны деревьев или витражные стекла. Всего в наборе 27 масок.

Заслонки SA-07 позволяют придавать световому пятну (изначально круглому) самые разные геометрические формы: треугольник, квадрат, ромб, призма, полукруг и так далее.

Цветные листовые фильтры SA-11C и SA11T дают возможность как корректировать цветовую температуру прибора, так и окрашивать свет в любой из цветов радуги.