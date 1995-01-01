Адаптер Godox SA-17 Bowens для проекционной насадки SA-P
Код товара:УТ-00078955
Артикул:28070
Товар не найден
Описание
Адаптер Godox SA-17 Bowens позволяет устанавливать проекционную насадку SA-P на осветители с байонетом Bowens. С помощью насадки SA-P вы сможете создавать сфокусированный прожекторный луч, который можно дополнительно модифицировать с помощью заслонок, лепестковой диафрагмы, масок гобо, градиентных сеток и цветных листовых фильтров. Вы сможете высокоточно управлять освещением как при фотосъемке, так и при съемке видео.