Адаптер Godox SA-17 Bowens для проекционной насадки SA-P

<











>







Код товара: УТ-00078955 Артикул: 28070 Код товара: УТ-00078955 Артикул: 28070 Адаптер Godox SA-17 Bowens позволяет устанавливать проекционную насадку SA-P на осветители с байонетом Bowens. С помощью насадки SA-P вы сможете создавать сфокусированный прожекторный луч, который можно дополнительно модифицировать с помощью заслонок, лепестковой диафрагмы, масок гобо, градиентных сеток и цветных листовых фильтров. Вы сможете высокоточно управлять освещением как при фотосъемке, так и при съемке видео. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер Godox SA-17 Bowens позволяет устанавливать проекционную насадку SA-P на осветители с байонетом Bowens. С помощью насадки SA-P вы сможете создавать сфокусированный прожекторный луч, который можно дополнительно модифицировать с помощью заслонок, лепестковой диафрагмы, масок гобо, градиентных сеток и цветных листовых фильтров. Вы сможете высокоточно управлять освещением как при фотосъемке, так и при съемке видео. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.