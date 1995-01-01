Godox SA-11T – набор листовых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры при съемке. Размеры фильтра: 78х78 мм. В набор включены 32 фильтрf: по 2 фильтра 16 цветов. Фильтры SA-11T предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.
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