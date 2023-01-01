Цветные фильтры Godox SA-11T коррекционные для S30
Код товара : УТ-00047392
Артикул : 27554
1 740 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.107
Описание
Godox SA-11T – набор листовых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры при съемке. Размеры фильтра: 78х78 мм. В набор включены 32 фильтрf: по 2 фильтра 16 цветов. Фильтры SA-11T предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.