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Цветные фильтры Godox SA-11T коррекционные для S30

  • SA-11T коррекционные для S30
  • SA-11T коррекционные для S30
  • SA-11T коррекционные для S30
  • SA-11T коррекционные для S30
  • SA-11T коррекционные для S30
  • SA-11T коррекционные для S30
  • SA-11T коррекционные для S30
Код товара:УТ-00047392
Артикул:27554

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Godox SA-11T – набор листовых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры при съемке. Размеры фильтра: 78х78 мм. В набор включены 32 фильтрf: по 2 фильтра 16 цветов. Фильтры SA-11T предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.