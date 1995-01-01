Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Цветные фильтры Godox SA-11C эффектные для S30

  • SA-11C эффектные для S30
  • SA-11C эффектные для S30
  • SA-11C эффектные для S30
  • SA-11C эффектные для S30
  • SA-11C эффектные для S30
  • SA-11C эффектные для S30
  • SA-11C эффектные для S30
  • SA-11C эффектные для S30
  • SA-11C эффектные для S30
Код товара:УТ-00047394
Артикул:27553

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Godox SA-11С – набор листовых (гелевых) светофильтров для создания различных цветовых эффектов при съемке. Размеры фильтра: 78х78 мм. В набор включены 30 фильтров: по 2 фильтра 15 цветов. Фильтры SA-11С предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.

Фильтры устанавливаются напрямую в штатный держатель Godox S30 (с лепестковыми шторками).