Godox SA-11С – набор листовых (гелевых) светофильтров для создания различных цветовых эффектов при съемке. Размеры фильтра: 78х78 мм. В набор включены 30 фильтров: по 2 фильтра 15 цветов. Фильтры SA-11С предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.