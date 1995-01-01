Цветные фильтры Godox SA-11C эффектные для S30

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Код товара: УТ-00047394 Артикул: 27553 Код товара: УТ-00047394 Артикул: 27553 Вес (брутто), кг 0.107 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.107 Описание Godox SA-11С – набор листовых (гелевых) светофильтров для создания различных цветовых эффектов при съемке. Размеры фильтра: 78х78 мм. В набор включены 30 фильтров: по 2 фильтра 15 цветов. Фильтры SA-11С предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30. Фильтры устанавливаются напрямую в штатный держатель Godox S30 (с лепестковыми шторками). Видео Наш обзор

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