Цветные фильтры Godox SA-11C эффектные для S30
Код товара:УТ-00047394
Артикул:27553
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.107
Описание
Godox SA-11С – набор листовых (гелевых) светофильтров для создания различных цветовых эффектов при съемке. Размеры фильтра: 78х78 мм. В набор включены 30 фильтров: по 2 фильтра 15 цветов. Фильтры SA-11С предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.
Фильтры устанавливаются напрямую в штатный держатель Godox S30 (с лепестковыми шторками).