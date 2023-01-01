Держатель масок гобо (gobo) SA-10 для светодиодного осветителя Godox S30 вставляется в отдельно приобретаемую проекционную насадку SA-P. Держатель служит креплением маски из набора масок с вырезанными на них узорами (SA-05, SA-09), которые затем проецируются на фон или объект съемки. Надежная долговечная конструкция, изготавливается из металла.