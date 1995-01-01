Держатель масок гобо Godox SA-10 для S30

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Код товара: УТ-00047385 Артикул: 27552 Код товара: УТ-00047385 Артикул: 27552 Вес (брутто), кг 0.058 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.058 Описание Держатель масок гобо (gobo) SA-10 для светодиодного осветителя Godox S30 вставляется в отдельно приобретаемую проекционную насадку SA-P. Держатель служит креплением маски из набора масок с вырезанными на них узорами (SA-05, SA-09), которые затем проецируются на фон или объект съемки. Надежная долговечная конструкция, изготавливается из металла. Видео Наш обзор

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