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Держатель масок гобо Godox SA-10 для S30

  • SA-10 для S30
  • SA-10 для S30
  • SA-10 для S30
Код товара:УТ-00047385
Артикул:27552

Товар не найден

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Описание
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Описание

Держатель масок гобо (gobo) SA-10 для светодиодного осветителя Godox S30 вставляется в отдельно приобретаемую проекционную насадку SA-P. Держатель служит креплением маски из набора масок с вырезанными на них узорами (SA-05, SA-09), которые затем проецируются на фон или объект съемки. Надежная долговечная конструкция, изготавливается из металла.