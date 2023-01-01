Держатель масок гобо Godox SA-10 для S30
Код товара : УТ-00047385
Артикул : 27552
1 830 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.058
Описание
Держатель масок гобо (gobo) SA-10 для светодиодного осветителя Godox S30 вставляется в отдельно приобретаемую проекционную насадку SA-P. Держатель служит креплением маски из набора масок с вырезанными на них узорами (SA-05, SA-09), которые затем проецируются на фон или объект съемки. Надежная долговечная конструкция, изготавливается из металла.