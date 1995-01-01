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Набор масок гобо Godox GOBO SA-09 для S30

Код товара:УТ-00047389
Артикул:27551

Товар не найден

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Описание

Godox SA-09 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 66 мм для фокусируемого осветителя Godox S30. Маски формируют особый светотеневой рисунок на фоне или объекте съемки. Для использования масок необходим держатель SA-10 и проекционная насадка SA-P.