Набор масок гобо Godox GOBO SA-09 для S30



Код товара: УТ-00047389 Артикул: 27551 Код товара: УТ-00047389 Артикул: 27551 Вес (брутто), кг 0.107 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.107 Описание Godox SA-09 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 66 мм для фокусируемого осветителя Godox S30. Маски формируют особый светотеневой рисунок на фоне или объекте съемки. Для использования масок необходим держатель SA-10 и проекционная насадка SA-P. Видео Наш обзор

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