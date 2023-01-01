Godox SA-09 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 66 мм для фокусируемого осветителя Godox S30. Маски формируют особый светотеневой рисунок на фоне или объекте съемки. Для использования масок необходим держатель SA-10 и проекционная насадка SA-P.