Набор масок гобо Godox GOBO SA-09 для S30
Код товара : УТ-00047389
Артикул : 27551
1 615 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.107
Описание
Godox SA-09 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 66 мм для фокусируемого осветителя Godox S30. Маски формируют особый светотеневой рисунок на фоне или объекте съемки. Для использования масок необходим держатель SA-10 и проекционная насадка SA-P.