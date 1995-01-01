Заслонка отсекающая Godox SA-07 четырехлепестковая для S30

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Код товара: УТ-00047386 Артикул: 27549 Код товара: УТ-00047386 Артикул: 27549 Вес (брутто), кг 0.040 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.040 Описание Четырехлепестковая заслонка Godox SA-07 для светодиодного осветителя S30 используется для формирования светового пятна различной формы: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник, неправильный многоугольник. Металлические лепестки устанавливаются в слот проекционной насадки SA-P (продается отдельно). Благодаря независимому вращению лепестков в слоте насадки, заслонка помогает легко создавать световое пятно нужной формы. На торце лепестков нанесены отметки для лучшего регулирования светового потока. Видео Наш обзор

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