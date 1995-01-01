Заслонка отсекающая Godox SA-07 четырехлепестковая для S30
Код товара:УТ-00047386
Артикул:27549
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.040
Описание
Четырехлепестковая заслонка Godox SA-07 для светодиодного осветителя S30 используется для формирования светового пятна различной формы: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник, неправильный многоугольник.
Металлические лепестки устанавливаются в слот проекционной насадки SA-P (продается отдельно). Благодаря независимому вращению лепестков в слоте насадки, заслонка помогает легко создавать световое пятно нужной формы. На торце лепестков нанесены отметки для лучшего регулирования светового потока.