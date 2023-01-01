Описание

Четырехлепестковая заслонка Godox SA-07 для светодиодного осветителя S30 используется для формирования светового пятна различной формы: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник, неправильный многоугольник.

Металлические лепестки устанавливаются в слот проекционной насадки SA-P (продается отдельно). Благодаря независимому вращению лепестков в слоте насадки, заслонка помогает легко создавать световое пятно нужной формы. На торце лепестков нанесены отметки для лучшего регулирования светового потока.