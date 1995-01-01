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Заслонка отсекающая Godox SA-07 четырехлепестковая для S30

  • SA-07 четырехлепестковая для S30
  • SA-07 четырехлепестковая для S30
  • SA-07 четырехлепестковая для S30
Код товара:УТ-00047386
Артикул:27549

Товар не найден

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Описание
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Описание

Четырехлепестковая заслонка Godox SA-07 для светодиодного осветителя S30 используется для формирования светового пятна различной формы: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник, неправильный многоугольник.

Металлические лепестки устанавливаются в слот проекционной насадки SA-P (продается отдельно). Благодаря независимому вращению лепестков в слоте насадки, заслонка помогает легко создавать световое пятно нужной формы. На торце лепестков нанесены отметки для лучшего регулирования светового потока.