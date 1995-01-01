Диафрагма Godox SA-06 ирисовая для S30
Код товара : УТ-00074722
Артикул : 27548
5 340 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Godox SA-06 – ирисовая диафрагма для фокусируемого осветителя S30. Используется с проекционной насадкой SA-P (приобретается отдельно). Позволяет плавно изменять диаметр пучков света, проходящих через объектив, и тем самым регулировать освещенность объекта съемки.
Характеристики:
- Диаметр внешний: 75 мм
- Габариты упаковки: 105 х 105 х 23 мм
- Масса в упаковке: 59 г
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