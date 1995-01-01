Диафрагма Godox SA-06 ирисовая для S30

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074722 Артикул : 27548

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Godox SA-06 – ирисовая диафрагма для фокусируемого осветителя S30. Используется с проекционной насадкой SA-P (приобретается отдельно). Позволяет плавно изменять диаметр пучков света, проходящих через объектив, и тем самым регулировать освещенность объекта съемки. Задать вопрос 5 340 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Godox SA-06 – ирисовая диафрагма для фокусируемого осветителя S30. Используется с проекционной насадкой SA-P (приобретается отдельно). Позволяет плавно изменять диаметр пучков света, проходящих через объектив, и тем самым регулировать освещенность объекта съемки. Характеристики: Диаметр внешний: 75 мм

75 мм Габариты упаковки: 105 х 105 х 23 мм

105 х 105 х 23 мм Масса в упаковке: 59 г

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