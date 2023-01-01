Описание

Комплект студийного оборудования Godox S60Bi-K1 состоит из фокусируемого светодиодного осветителя с регулируемой цветовой температурой Godox S60Bi и дополнительных светофомодифицирующих аксессуаров в сумке для создания креативного художественного освещения кино- и видеопроизводстве, студийной портретной, фэшн фотографии и др.

В качестве дополнительных светомодифицирующих аксессуаров комплект входят:

Шторки восьмилепестковые отсекающие для создания избирательного освещения предмета съемки или фона;

Проекционная насадка SA-P (совместно с линзой SA-01 85 мм), дает возможность уменьшать размер светового пятна и увеличивать его яркость в зависимости от задач съемки;

Ирисовая диафрагма SA-06, помогающая плавно и точно регулировать размер светового пятна;

Заслонка отсекающая SA-07 для формирования светового пятна различной формы: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник, неправильный многоугольник;

Набор масок GOBO SA-09 для формирования светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки;

Держатель масок GOBO SA-10;

Наборы светофильтров SA-11T и SA-11C для корректировки цветовой температуры и создания различных цветовых эффектов.

Комплект студийного оборудования Godox S60Bi-K1 размещается в удобной сумке и может быть быстро развернут на месте съемки.

Осветитель Godox S60bi – это легкий и невероятно яркий фокусируемый источник света с углом раскрытия светового потока 6…55º, регулируемой цветовой температурой и мощностью до 77 Вт. Предназначен для точечной подсветки объектов во время фото- и видеосъемок, освещения театральных или концертных сцен и многого другого. Осветитель разработан для фотографов и видеографов, профессионально занимающихся предметной, свадебной, рекламной съемкой и использующих креативные приемы в освещении. Для реализации творческих замыслов специально для фокусируемых осветителей Godox S30 и S60 представлен широкий ассортимент светоформирующих аксессуаров.

Светодиодная (LED) COB-матрица осветителя выдает световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800К~6500К и высоким уровнем цветопередачи (CRI > 96, TLCI > 97). Осветитель подходит, как для съемки на открытом воздухе, так и для съемки в помещениях – благодаря регулируемой температуре световой поток смешивается с дневным светом или светом искусственных источников, а качество отображения цветовых оттенков в кадре остается неизменным. Асферическая оптическая линза осветителя S60 обеспечивает равномерное от центра до края световое пятно, которое можно точно позиционировать на объекте. Линза имеет высокое светопропускание и не изменяет цветовую температуру источника.

Управления параметрами осветителя

Управление параметрами осветителя простое и интуитивно понятное. Изменение угла раскрытия светового потока регулируется вращением рукоятки, расположенной на тыльной части корпуса осветителя. Рядом находится гнездо для кабеля питания. Мощность светового потока регулируется через внешний блок управления, в диапазоне от 10 до 100% с шагом 1%. Этим же диммером осуществляется регулировка цветовой температуры (шаг регулировки 100К). Рядом находятся 4 рабочие кнопки для включения и настройки параметров осветителя, а также яркий цифровой ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображаются установленные режимы работы. Благодаря встроенному Bluetooth модулю, можно дистанционно управлять параметрами S60 с помощью приложения для смартфона «Godox Light». Осветитель также совместим с пультом дистанционного управления RC-A6 (приобретается дополнительно) и поддерживает управление по стандарту DMX512.

11 предустановленных световых динамических спецэффектов

Осветитель Godox S60bi имеет 11 режимов предустановленных спецэффектов: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа), Candle (свеча), Fire (огонь), Firework (фейерверк) для создания творческого освещения во время съемки.

Бесшумный режим

Устройство может работать в бесшумном режиме с отключенным вентилятором, чтобы избежать звуковых помех во время съемок с синхронной записью звука (максимальная яркость: 50%).

Варианты источников питания

Светодиодный осветитель Godox S60bi с выносным блоком питания и управления может подключаться к стандартной сети переменного тока 100В~240В 50/60Гц. Также возможно питание от аккумуляторной батареи V-mount (аккумулятор в комплект не входит), что позволяет осветителю также работать в автономном режиме как в студии, так и за ее пределами.

Установка осветителя

К корпусу осветителя присоединен металлический кронштейн для крепления на стойку со шпиготом 5/8” или перекладину, в вертикальном или горизонтальном положении. Регулировкой угла наклона осветителя производится плавно, положение может жестко фиксироваться с помощью шестигранного ключа, входящего в комплект.

Комплектация: