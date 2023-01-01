Описание

Godox S30 – мобильный светодиодный осветитель с возможностью работы от различных источников энергии. Угол освещения регулируется в пределах от 6° до 55°, яркость: от 10 до 100%. Благодаря использованию асферической линзы, характер рассеивания светового пятна очень мягкий, а использование качественного светодиода обеспечивает высокую точность цветопередачи (CRI и TLCI > 96). Штатный кронштейн позволяет монтировать Godox S30 как на стойки, так и на потолочные системы, угол наклона регулируется в широком диапазоне.

Питание

В комплекте идет сетевой адаптер для питания от розетки, адаптер для установки аккумуляторов Sony NP-F, а также кабель для подключения универсального аккумулятора типа power bank (5В 2А). Обратите внимание, что при использовании перечисленных аккумуляторов мощность прибора снижается до 10 Вт. Также не исключена возможность работы от 15-вольтовых аккумуляторов с разъемом D-Tap, при наличии переходника D-Tap - XLR (в комплект не входит).

Большой выбор аксессуаров

Для Godox S30 выпускается огромное количество аксессуаров для профессионального управления характером освещения. Шторки идут в базовом комплекте, остальные можно приобрести дополнительно.