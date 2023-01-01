Осветитель Godox S30, светодиодный, фокусируемый, 30 Вт, 5600К
Код товара : УТ-00041965
Артикул : 27542
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
30 Вт (от сети), 10 Вт (от аккумуляторов типа NP-F или powerbank)
Регулировка мощности, диапазон
10–100%, плавная
Индекс CRI
96
Освещенность
на 1 м: от 2800 до 11300 лк, на 3 м: 350 - 1300 лк, на 5 м: 145 - 480 лк (в центральной точке)
Угол освещения
6° - 55°
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
сетевой адаптер в комплекте (постоянный ток 15В 4А)
Байонет
Собственный
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
907 г
Вес (брутто), г
2.600
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер, кабель питания, адаптер для литиевой батареи, кабель 50 см, кабель 180 см, USB кабель, шторки, монтажный ключ, сумка
Описание
Godox S30 – мобильный светодиодный осветитель с возможностью работы от различных источников энергии. Угол освещения регулируется в пределах от 6° до 55°, яркость: от 10 до 100%. Благодаря использованию асферической линзы, характер рассеивания светового пятна очень мягкий, а использование качественного светодиода обеспечивает высокую точность цветопередачи (CRI и TLCI > 96). Штатный кронштейн позволяет монтировать Godox S30 как на стойки, так и на потолочные системы, угол наклона регулируется в широком диапазоне.
Питание
В комплекте идет сетевой адаптер для питания от розетки, адаптер для установки аккумуляторов Sony NP-F, а также кабель для подключения универсального аккумулятора типа power bank (5В 2А). Обратите внимание, что при использовании перечисленных аккумуляторов мощность прибора снижается до 10 Вт. Также не исключена возможность работы от 15-вольтовых аккумуляторов с разъемом D-Tap, при наличии переходника D-Tap - XLR (в комплект не входит).
Большой выбор аксессуаров
Для Godox S30 выпускается огромное количество аксессуаров для профессионального управления характером освещения. Шторки идут в базовом комплекте, остальные можно приобрести дополнительно.
- Шторки SA-08 (в комплекте): для точного управления и формирования светового пучка в соответствии с требованиями.
- Проекционная насадка SA-P: дает возможность проецировать управляемый луч света с помощью трех вариантов линз (60, 85, 150 мм).
- Заслонки SA-07: с помощью заслонок обрамляющих световой луч можно сформировать треугольник, квадрат, прямоугольник, трапецию и другие формы.
- Маски Gobo, набор SA-90: установив маски гобо в слот проекционной насадки, можно получить различные рисунки для формирования фона.
- Набор сеток SA-05: используется для уменьшения интенсивности света и управления градиентом светового пучка.
- Ирисовая диафрагма SA-06: бесступенчатая регулировка диаметра светового пятна без движения светового элемента.
- Софтбоксы SA-20 и SA-30: формируют мягкие и равномерные светотеневые эффекты.
- Гелевые фильтры SA-11C: набор для цветовых эффектов
- Гелевые фильтры SA-11T: набор для регулировки цветовой температуры