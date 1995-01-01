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Адаптер Godox S2, байонет Bowens для накамерных вспышек

  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
  • S2, байонет Bowens для накамерных вспышек
Код товара:УТ-00041255
Артикул:27539

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Godox S2 – усовершенствованная версия оригинального адаптера Godox S-type, которая может использоваться не только со стандартными накамерными вспышками, но также и со вспышками с круглой формой головки (Godox V1, головка HR200 для AD200 / AD200 Pro), а также со вспышкой AD400 Pro (байонет Godox). Маленькие вспышки (такие как TT350 / V350) можно установить парой. Резиновые накладки зажимов надежно фиксируют вспышку и не царапают корпус. Байонет Bowens позволяет использовать с накамерными вспышками широчайший спектр светоформирующих насадок: металлические рефлекторы, зонты, софтбоксы, конусы, шторки и так далее.

Адаптер снабжен стандартным креплением на студийный «палец» 5/8" и большой удобной ручкой наклонного шарнира.