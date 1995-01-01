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Адаптер Godox S-R1 для магнитных аксессуаров

  • S-R1 для магнитных аксессуаров
  • S-R1 для магнитных аксессуаров
  • S-R1 для магнитных аксессуаров
  • S-R1 для магнитных аксессуаров
  • S-R1 для магнитных аксессуаров
Код товара:УТ-00035917
Артикул:27286

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Godox S-R1 позволяет устанавливать комплект светоформирующих насадок AK-R1 (шторки, отражатели, соты, конус и др.) на традиционные накамерные вспышки с прямоугольными головками. Адаптер легко фиксируется на головке вспышки с помощью винтового зажима (с резиновыми подушечками). Насадки крепятся на головке вспышки с помощью магнитов, что делает возможным слепую установку или замену буквально за пару секунд. Не подходит для маленьких вспышек (Godox TT350, Ving V350).