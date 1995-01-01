Адаптер Godox S-R1 для магнитных аксессуаров

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Код товара: УТ-00035917 Артикул: 27286 Код товара: УТ-00035917 Артикул: 27286 Адаптер Godox S-R1 позволяет устанавливать комплект светоформирующих насадок AK-R1 (шторки, отражатели, соты, конус и др.) на традиционные накамерные вспышки с прямоугольными головками. Адаптер легко фиксируется на головке вспышки с помощью винтового зажима (с резиновыми подушечками). Насадки крепятся на головке вспышки с помощью магнитов, что делает возможным слепую установку или замену буквально за пару секунд. Не подходит для маленьких вспышек (Godox TT350, Ving V350). Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер Godox S-R1 позволяет устанавливать комплект светоформирующих насадок AK-R1 (шторки, отражатели, соты, конус и др.) на традиционные накамерные вспышки с прямоугольными головками. Адаптер легко фиксируется на головке вспышки с помощью винтового зажима (с резиновыми подушечками). Насадки крепятся на головке вспышки с помощью магнитов, что делает возможным слепую установку или замену буквально за пару секунд. Не подходит для маленьких вспышек (Godox TT350, Ving V350). Видео Наш обзор

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