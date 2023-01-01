Godox Ring48 – кольцевой светодиодный осветитель. Подходит для макросъемки, для использования в медицине, науке, судебной экспертизе. По пластиковым рассеивателем расположены 48 светодиодов, которые могут работать или от 2 батареек типа АА, или от сетевого адаптера. По яркости уступает импульсным вспышкам, но для съемки с малого расстояния может быть вполне достаточна. Настройки самые базовые: можно выбрать один из двух вариантов яркости (1/1, 1/2), а также включить / выключить правую или левую половину кольца для создания теневого рисунка.