Осветитель Godox Ring48, светодиодный, кольцевой, 5600К
Код товара:УТ-00031529
Артикул:26327
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность3 Вт
Цветовая температура5500 К
Работа от аккумулятора2 батарейки АА
Работа от сетисетевой адаптер в комплекте
Система охлажденияпассивная
Тип крепленияв башмак камеры или на штатив, лампа – на объектив
Весосветитель: 125 г, батарейный блок: 59 г (без батарей)
Размерыосветитель: 128 х 104 х 28 мм, батарейный блок: 92 х 45 х 44 мм
Комплектацияосветитель, батарейный блок, сетевой адаптер, кольцевой адаптер (6 шт.), инструкция
Описание
Godox Ring48 – кольцевой светодиодный осветитель. Подходит для макросъемки, для использования в медицине, науке, судебной экспертизе. По пластиковым рассеивателем расположены 48 светодиодов, которые могут работать или от 2 батареек типа АА, или от сетевого адаптера. По яркости уступает импульсным вспышкам, но для съемки с малого расстояния может быть вполне достаточна. Настройки самые базовые: можно выбрать один из двух вариантов яркости (1/1, 1/2), а также включить / выключить правую или левую половину кольца для создания теневого рисунка.
Комплектация: кольцевой осветитель, блок управления, установочные кольца (49. 52, 55, 58, 62, 67 мм), сетевой адаптер.