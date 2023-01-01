Осветитель Godox Ring48, светодиодный, кольцевой, 5600К
Код товара : УТ-00031529
Артикул : 26327
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
3 Вт
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
в башмак камеры или на штатив, лампа – на объектив
Прочие характеристики
Вес
осветитель: 125 г, батарейный блок: 59 г (без батарей)
Вес (брутто), г
0.635
Комплектация
осветитель, батарейный блок, сетевой адаптер, кольцевой адаптер (6 шт.), инструкция
Описание
Godox Ring48 – кольцевой светодиодный осветитель. Подходит для макросъемки, для использования в медицине, науке, судебной экспертизе. По пластиковым рассеивателем расположены 48 светодиодов, которые могут работать или от 2 батареек типа АА, или от сетевого адаптера. По яркости уступает импульсным вспышкам, но для съемки с малого расстояния может быть вполне достаточна. Настройки самые базовые: можно выбрать один из двух вариантов яркости (1/1, 1/2), а также включить / выключить правую или левую половину кольца для создания теневого рисунка.
Комплектация: кольцевой осветитель, блок управления, установочные кольца (49. 52, 55, 58, 62, 67 мм), сетевой адаптер.