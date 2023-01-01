Осветитель светодиодный Godox RGB Mini Creative M1, накамерный, 13 Вт, 2500-8500К
Код товара : УТ-00060342
Артикул : 27830
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
13 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0-100%
Индекс TLCI
97
Минимальная цветовая температура, K
2500
Максимальная цветовая температура, K
8500
Описание
Осветитель Godox RGB Mini Creative M1 накамерный – светодиодная панель в легком алюминиевом корпусе, состоящая из 150 светодиодов (40х2 bi-color + 70 RGB) с мощностью 13Вт, для создания креативного освещения для фото- или видеосъемки. Компактный осветитель можно положить в карман и взять с собой на съемки куда угодно. Осветитель выдает яркий цветной свет с регулируемым оттенком и насыщенностью по шкале HIS в режиме RGB, или сбалансированный белый свет с регулируемой цветовой температурой от 2500 до 8500K. 15 предустановленных светоцветовых сценариев (40 вариантов) позволят имитировать динамические световые сцены – отблеск фейерверков, мерцание свечи или камина, проблесковые маячки специальных машин и др.
Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).
В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2500 до 8500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%. Таким образом вы подберете освещение под любые условия съемки.
В режиме RGB можно создать освещение любого цвета, необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%). Можно использовать и несколько осветителей, установив различные настройки света, чтобы сделать кадр еще креативнее и фантазийнее!
15 специальных эффектов (40 разновидностей световых сценариев):
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Смена цветов RGB – три различных предустановленных цикла, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга с разной скоростью.
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Вспышка – световая имитация импульсного света молнии в трех вариантах (отличаются скоростью и могут имитировать свет от одиночной вспышки фотографа, работы вспышек на пресс-конференции или непрерывной съемки папарацци.)
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Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом (в трех вариантах).
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Молнии – световая имитация вспышки молнии (в трех вариантах).
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Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы (в трех вариантах).
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Телевизор – имитация работы экрана кинескопа (в трех вариантах).
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Свеча – мерцающий теплый свет (в трех вариантах).
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Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием (в трех вариантах).
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Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка (в трех вариантах).
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Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины (в трех вариантах).
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Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины (в трех вариантах).
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Скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи (в трех вариантах).
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Светомузыка – световой импульс, который выдается со звуком музыки, хлопков, стука или других звуков. Цвет меняется по мере увеличения или уменьшения громкости (в двух вариантах).
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SOS — передача светового сигнала SOS.
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Сильный свет — 60 секунд непрерывного освещения на полной мощности.
Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а установленные настройки отображаются на небольшом, но ярком цифровом дисплее, расположенном на тыльной стороне осветителя.
Осветитель может устанавливаться на штатив при помощи резьбовых отверстий 1/4", расположенного на корпусе осветителя и на выдвижном кронштейне, или крепиться в «горячий башмак» фотоаппарата через комплектный переходник-адаптер.
Уникальный выдвижной металлический кронштейн позволяет быстро установить осветитель в вертикальном или горизонтальном положении. Осветитель вращается в любой плоскости и надежно фиксируется в любом положении. Выдвинутый кронштейн также может служить рукояткой, чтобы удерживать осветитель в руке.
Полностью заряженный осветитель проработает около 2,5 часов в зависимости от условий окружающей среды и выбранных режимов освещения. Осветитель питается от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 2100мАч. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).