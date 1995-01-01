Осветитель Godox RGB Mini Creative M1 накамерный – светодиодная панель в легком алюминиевом корпусе, состоящая из 150 светодиодов (40х2 bi-color + 70 RGB) с мощностью 13Вт, для создания креативного освещения для фото- или видеосъемки. Компактный осветитель можно положить в карман и взять с собой на съемки куда угодно. Осветитель выдает яркий цветной свет с регулируемым оттенком и насыщенностью по шкале HIS в режиме RGB, или сбалансированный белый свет с регулируемой цветовой температурой от 2500 до 8500K. 15 предустановленных светоцветовых сценариев (40 вариантов) позволят имитировать динамические световые сцены – отблеск фейерверков, мерцание свечи или камина, проблесковые маячки специальных машин и др.

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2500 до 8500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%. Таким образом вы подберете освещение под любые условия съемки.

В режиме RGB можно создать освещение любого цвета, необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%). Можно использовать и несколько осветителей, установив различные настройки света, чтобы сделать кадр еще креативнее и фантазийнее!

15 специальных эффектов (40 разновидностей световых сценариев):

Смена цветов RGB – три различных предустановленных цикла, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга с разной скоростью.

Вспышка – световая имитация импульсного света молнии в трех вариантах (отличаются скоростью и могут имитировать свет от одиночной вспышки фотографа, работы вспышек на пресс-конференции или непрерывной съемки папарацци.)

Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом (в трех вариантах).

Молнии – световая имитация вспышки молнии (в трех вариантах).

Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы (в трех вариантах).

Телевизор – имитация работы экрана кинескопа (в трех вариантах).

Свеча – мерцающий теплый свет (в трех вариантах).

Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием (в трех вариантах).

Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка (в трех вариантах).

Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины (в трех вариантах).

Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины (в трех вариантах).

Скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи (в трех вариантах).

Светомузыка – световой импульс, который выдается со звуком музыки, хлопков, стука или других звуков. Цвет меняется по мере увеличения или уменьшения громкости (в двух вариантах).

SOS — передача светового сигнала SOS.

Сильный свет — 60 секунд непрерывного освещения на полной мощности.

Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а установленные настройки отображаются на небольшом, но ярком цифровом дисплее, расположенном на тыльной стороне осветителя.

Осветитель может устанавливаться на штатив при помощи резьбовых отверстий 1/4", расположенного на корпусе осветителя и на выдвижном кронштейне, или крепиться в «горячий башмак» фотоаппарата через комплектный переходник-адаптер.

Уникальный выдвижной металлический кронштейн позволяет быстро установить осветитель в вертикальном или горизонтальном положении. Осветитель вращается в любой плоскости и надежно фиксируется в любом положении. Выдвинутый кронштейн также может служить рукояткой, чтобы удерживать осветитель в руке.

Полностью заряженный осветитель проработает около 2,5 часов в зависимости от условий окружающей среды и выбранных режимов освещения. Осветитель питается от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 2100мАч. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).