Описание

Мощность 23 Вт, многоцветный RGB-режим, регулируемая цветовая температура 2500~8500К, встроенные цветовые спецэффекты, питание от аккумулятора, ЖК-дисплей, регулировка яркости 0-100%, выбор канала и группы, в комплекте шторки и сумка, возможность дистанционного управления.

Многоцветный, многофункциональный, многовариантный

Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R выглядит как световой меч и идеально подходит для удерживания в руке. Поддерживает многоцветный режим RGB, имеет регулируемую цветовую температуру и функцию световых спецэффектов FX - для еще большей свободы вашего творчества. Особая форма осветителя Godox LC500R подходит для использования в стесненных условиях, например, при съемке в салоне автомобиля или освещения труднодоступных деталей сцены. Также, часто применяется в предметной фотографии и фудсъемке – можно равномерно осветить объект или подсветить тени.

Регулируемая цветовая температур

Режим CCT используется для точной регулировки цветовой температуры от 2500K до 8500K. Благодаря этому осветитель Godox LC500R является универсальным инструментом и может соответствовать условиям освещения окружающей среды или совместимости с другими приборами. Интенсивность света варьируется от 0 до 100%, чтобы удовлетворить требования освещения вашего объекта.

Режим спецэффектов Fx

Осветитель имеет 14 видов встроенных световых спецэффектов Fx, содержащих 39 различных предустановок для художественного использования в фотографии, кино- и видеопроизводстве, а также для видеоблогинга.

Встроенный аккумулятор

Осветитель питается от встроенного в рукоятку литий-ионного аккумулятора, который позволяет работать в течение 90 минут при полном заряде.

Легкое управление

Панель управления с дисплеем находится на рукоятке и всегда находится под рукой. С обратной стороны рукоятки расположен разъём для подключения зарядного устройства.

Больше настроек для профессионального производства

Используя группы осветителей LC500R в профессиональном видеопроизводстве, таком как кинематографические интервью, коммерческие или документальные фильмы, больше не будет сложно создавать профессиональные световые сцены, чтобы подчеркнуть лучшие стороны объекта съемки.

Шторки

LC500R поставляется с двунаправленными шторками, которые позволяют ограничивать и формировать пучок лучей от осветителя. В нерабочем положении, шторки можно сложить и они не будут занимать много места.

Прочный корпус с различными вариантами установки

Корпус осветителя изготовлен из прочного композитного пластика, светодиоды закрыты цилиндрическим рассеивателем. Широкая рукоятка позволяет удобно удерживать осветитель в руке. Кроме того, на торцах осветителя предусмотрены закладные гайки с внутренней резьбой 1/4“ для установки осветителя на стойку или подвешивания осветителя на крюке.

Удобная сумка

Для хранения и транспортировки предусмотрена портативная сумка-кейс на молнии со вставками из вспененного материала.

Особенности

Многоцветный RGB-режим

14 световых спецэффектов (39 предустановок)

Аккумулятор обеспечивает беспрерывную работу в течение 2 часов при 100% яркости

Регулируемая цветовая температура 2500~8500К

Высокий индекс цветопередачи (CRI˃96, TLCI≥98) гарантируют естественное изображение объектов

Яркость освещения регулируется от 0% до 100%

Возможность дистанционного управления

Легкий и портативный

Пульт дистанционного управления RC-R9 в комплект не входит.