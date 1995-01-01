Металлический рефлектор диаметром 6" (15 см) с байонетным креплением Bowens. Подобные насадки зачастую входят в стандартную комплектацию осветительных приборов. Они могут использоваться как сами по себе, так и вместе со шторками, сотовыми решетками, рассеивателями, держателями светофильтров. Серебристая внутренняя поверхность с мелкой чеканкой обеспечивает равномерное распределение светового потока. При использовании без дополнительных рассеивателей или фрост-рам, рефлектор формирует жесткий светотеневой рисунок с четкой обрисовкой всех линий и рельефа поверхности, поэтому зачастую используется в beauty и fashion фотографии, рекламе и так далее.