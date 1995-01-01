Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Рефлектор Godox RFT 6", Bowens

Код товара:УТ-00080843
Артикул:32529

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Металлический рефлектор диаметром 6" (15 см) с байонетным креплением Bowens. Подобные насадки зачастую входят в стандартную комплектацию осветительных приборов. Они могут использоваться как сами по себе, так и вместе со шторками, сотовыми решетками, рассеивателями, держателями светофильтров. Серебристая внутренняя поверхность с мелкой чеканкой обеспечивает равномерное распределение светового потока. При использовании без дополнительных рассеивателей или фрост-рам, рефлектор формирует жесткий светотеневой рисунок с четкой обрисовкой всех линий и рельефа поверхности, поэтому зачастую используется в beauty и fashion фотографии, рекламе и так далее.

  • Вес: 0.26 кг