Рефлектор Godox RFT-4, Bowens, 120°
Код товара : УТ-00073667
Артикул : 27570
1 790 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Godox RFT-4 120° – широкоугольный рефлектор диаметром 12" с широким углом рассеивания света в 120 градусов. Формирует пучок света с равномерным распределением, который эффективен при съемке портретов, фэшн-съемке, групповых фото и съемке больших пространств.
Отражатель оснащен креплением Bowens и подходит как для моноблоков Godox, так и для студийных осветителей других производителей. Рефлектор изготовлен из металла толщиной 1 мм, внутри отражающее серебристое покрытие.
Характеристики:
- Байонет: Bowens
- Диаметр: 302 мм (12”)
- Угол рассеивания: 120°
- Толщина стенок: 1 мм
- Размеры упаковки: 305 х 305 х 77 мм
- Вес рефлектора: 285 г
- Вес в упаковке: 400 г
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