Рефлектор Godox RFT-2 фоновый, Bowens

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Код товара: УТ-00050152 Артикул: 27569 Код товара: УТ-00050152 Артикул: 27569 Вес (брутто), кг 0.430 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.430 Описание Фоновый рефлектор Godox RFT-2 увеличивает эффективный световой поток (за счет его концентрации в выбранном направлении) и формирует овальный светотеневой рисунок с плавным градиентом в тень. Размещается за снимаемым объектом и направляется на фон, помогает осветить нужную область фона без паразитной засветки. Совместим с осветителями с байонетным креплением Bowens. Серебряное внутреннее покрытие создает равномерный и мягкий свет. Видео Наш обзор

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