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Рефлектор Godox RFT-2 фоновый, Bowens

  • RFT-2 фоновый, Bowens
  • RFT-2 фоновый, Bowens
  • RFT-2 фоновый, Bowens
Код товара:УТ-00050152
Артикул:27569

Товар не найден

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Описание
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Описание

Фоновый рефлектор Godox RFT-2 увеличивает эффективный световой поток (за счет его концентрации в выбранном направлении) и формирует овальный светотеневой рисунок с плавным градиентом в тень. Размещается за снимаемым объектом и направляется на фон, помогает осветить нужную область фона без паразитной засветки. Совместим с осветителями с байонетным креплением Bowens. Серебряное внутреннее покрытие создает равномерный и мягкий свет.