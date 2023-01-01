Рефлектор Godox RFT-2 фоновый, Bowens
Код товара : УТ-00050152
Артикул : 27569
4 560 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.430
Описание
Фоновый рефлектор Godox RFT-2 увеличивает эффективный световой поток (за счет его концентрации в выбранном направлении) и формирует овальный светотеневой рисунок с плавным градиентом в тень. Размещается за снимаемым объектом и направляется на фон, помогает осветить нужную область фона без паразитной засветки. Совместим с осветителями с байонетным креплением Bowens. Серебряное внутреннее покрытие создает равномерный и мягкий свет.