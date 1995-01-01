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Рефлектор Godox RFT-17 Pro 110° под зонт

  • RFT-17 Pro 110° под зонт
  • RFT-17 Pro 110° под зонт
  • RFT-17 Pro 110° под зонт
  • RFT-17 Pro 110° под зонт
  • RFT-17 Pro 110° под зонт
Код товара:УТ-00058936
Артикул:27933

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Короткий рефлектор Godox RFT-17 Pro 110° создан специально для использования с фотозонтами. Широкий угол рассеивания (110°) позволяет эффективно осветить всю поверхность зонта, избежав при этом световых потерь и паразитной засветки (которые могут возникнуть при использовании зонта с открытой лампой). Серебристое зеркальное покрытие максимизирует отдачу света. Имеется встроенное крепление для зонта. Байонет Bowens, диаметр 15 см.