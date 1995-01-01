Рефлектор Godox RFT-17 Pro 110° под зонт

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Код товара: УТ-00058936 Артикул: 27933 Код товара: УТ-00058936 Артикул: 27933 Вес 150 г Размер упаковки 160 х 155 х 130 мм, вес 0.25 кг Размеры диаметр 15 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 150 г Размер упаковки 160 х 155 х 130 мм, вес 0.25 кг Размеры диаметр 15 см Описание Короткий рефлектор Godox RFT-17 Pro 110° создан специально для использования с фотозонтами. Широкий угол рассеивания (110°) позволяет эффективно осветить всю поверхность зонта, избежав при этом световых потерь и паразитной засветки (которые могут возникнуть при использовании зонта с открытой лампой). Серебристое зеркальное покрытие максимизирует отдачу света. Имеется встроенное крепление для зонта. Байонет Bowens, диаметр 15 см. Видео Наш обзор

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