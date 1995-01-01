Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Рефлектор Godox RFT-14 Pro 60°, с сотами, Bowens

  • RFT-14 Pro 60°, с сотами, Bowens
  • RFT-14 Pro 60°, с сотами, Bowens
  • RFT-14 Pro 60°, с сотами, Bowens
  • RFT-14 Pro 60°, с сотами, Bowens
  • RFT-14 Pro 60°, с сотами, Bowens
  • RFT-14 Pro 60°, с сотами, Bowens
  • RFT-14 Pro 60°, с сотами, Bowens
Код товара:УТ-00058038
Артикул:27930

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Рефлектор Godox RFT-14 Pro диаметром 18 см имеет угол рассеяния 60° (с сотами 50°) и крепление Bowens. Рефлектор обеспечивает направленное и равномерное распределение света, используется для формирования яркого и четкого основного света или для равномерного фонового освещения. Запатентованный вентилируемый корпус рефлектора продлевает срок службы вашей вспышки и обеспечивает лучшую защиту, можно использовать совместно с сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором.

Комплектуется сотовой насадкой для формирования более направленого светового пучка.