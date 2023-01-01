Рефлектор Godox RFT-14 Pro 60°, с сотами, Bowens
Код товара : УТ-00058038
Артикул : 27930
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Описание
Рефлектор Godox RFT-14 Pro диаметром 18 см имеет угол рассеяния 60° (с сотами 50°) и крепление Bowens. Рефлектор обеспечивает направленное и равномерное распределение света, используется для формирования яркого и четкого основного света или для равномерного фонового освещения. Запатентованный вентилируемый корпус рефлектора продлевает срок службы вашей вспышки и обеспечивает лучшую защиту, можно использовать совместно с сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором.
Комплектуется сотовой насадкой для формирования более направленого светового пучка.