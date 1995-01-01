Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°, Bowens
Код товара:УТ-00053360
Артикул:27929
Товар не найден
Характеристики
Вес190 гр.
Вес (брутто), кг0.309
Размеры21 х 21 х 12 см.
Описание
Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка
Может использоваться совместно с дополнительно приобретаемыми сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором.
- Байонет Bowens
- Внутреннее покрытие серебристое
- Диаметр 21 см
- Угол рассеяния 65°
- Материал алюминий