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Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°, Bowens

  • RFT-13 Pro 65°, Bowens
  • RFT-13 Pro 65°, Bowens
  • RFT-13 Pro 65°, Bowens
  • RFT-13 Pro 65°, Bowens
  • RFT-13 Pro 65°, Bowens
Код товара:УТ-00053360
Артикул:27929

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка

Может использоваться совместно с дополнительно приобретаемыми сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором.

  • Байонет Bowens
  • Внутреннее покрытие серебристое
  • Диаметр 21 см
  • Угол рассеяния 65°
  • Материал алюминий