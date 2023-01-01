Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°, Bowens
Код товара : УТ-00053360
Артикул : 27929
2 810 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
190 гр.
Вес (брутто), г
0.309
Размеры товара
21 х 21 х 12 см.
Описание
Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка
Может использоваться совместно с дополнительно приобретаемыми сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором.
- Байонет Bowens
- Внутреннее покрытие серебристое
- Диаметр 21 см
- Угол рассеяния 65°
- Материал алюминий