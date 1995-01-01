Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II
Код товара:УТ-00095879
Артикул:30737
Товар не найден
Описание
Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II служит для беспроводной настройки параметров осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой (для bi-color осветителей), запускать различные режимы световых спецэффектов.
Пульт ДУ работает на частоте 2,4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 100 метров. Пульт поддерживает 32 канала и 16 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления.
Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
Совместимые модели осветителей:
- LDX50Bi
- LDX100Bi
- ML60
- ML60Bi
- LF308D
- LF308Bi
- FV150
- FV200
- SL100D
- SL100Bi
- S60
- S60Bi
- SZ200Bi
- SL60IID
- SL60IIBi
- SL150III Bi
- SL200III
- SL200III Bi
- SL300III
- SL300III Bi
- VL150II
- VL200II
- VL300II
- UL60
- UL60Bi
- UL150II
- UL150II Bi
Характеристики:
- Модель пульта ДУ: RC-A6II
- Частота беспроводной передачи: 2,4ГГц (2413.0…2464.5 МГц)
- Расстояние на открытом пространстве: ≈100 м
- Количество каналов: 32
- Количество групп: 16 (A-F, 0-9)
- Питание: 3,0В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
- Рабочая температура: -10...+40˚ C
- Размеры пульта: 120 x 38 x 15 мм
- Размеры упаковки: 125 x 43 x 20 мм
- Вес пульта: 30 г
- Вес с упаковкой: 50 г
Комплектация:
- Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II
- Руководство по эксплуатации