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Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II

Код товара:УТ-00095879
Артикул:30737

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II служит для беспроводной настройки параметров осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой (для bi-color осветителей), запускать различные режимы световых спецэффектов.

Пульт ДУ работает на частоте 2,4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 100 метров. Пульт поддерживает 32 канала и 16 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления.

Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

Совместимые модели осветителей:

  • LDX50Bi
  • LDX100Bi
  • ML60
  • ML60Bi
  • LF308D
  • LF308Bi
  • FV150
  • FV200
  • SL100D
  • SL100Bi
  • S60
  • S60Bi
  • SZ200Bi
  • SL60IID
  • SL60IIBi
  • SL150III Bi
  • SL200III
  • SL200III Bi
  • SL300III
  • SL300III Bi
  • VL150II
  • VL200II
  • VL300II
  • UL60
  • UL60Bi
  • UL150II
  • UL150II Bi

Характеристики:

  • Модель пульта ДУ: RC-A6II
  • Частота беспроводной передачи: 2,4ГГц (2413.0…2464.5 МГц)
  • Расстояние на открытом пространстве: ≈100 м
  • Количество каналов: 32
  • Количество групп: 16 (A-F, 0-9)
  • Питание: 3,0В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
  • Рабочая температура: -10...+40˚ C
  • Размеры пульта: 120 x 38 x 15 мм
  • Размеры упаковки: 125 x 43 x 20 мм
  • Вес пульта: 30 г
  • Вес с упаковкой: 50 г
Комплектация:
  • Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II
  • Руководство по эксплуатации