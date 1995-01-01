Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II служит для беспроводной настройки параметров осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой (для bi-color осветителей), запускать различные режимы световых спецэффектов.

Пульт ДУ работает на частоте 2,4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 100 метров. Пульт поддерживает 32 канала и 16 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления.

Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

Совместимые модели осветителей:

LDX50Bi

LDX100Bi

ML60

ML60Bi

LF308D

LF308Bi

FV150

FV200

SL100D

SL100Bi

S60

S60Bi

SZ200Bi

SL60IID

SL60IIBi

SL150III Bi

SL200III

SL200III Bi

SL300III

SL300III Bi

VL150II

VL200II

VL300II

UL60

UL60Bi

UL150II

UL150II Bi

Характеристики:

Модель пульта ДУ: RC-A6II

RC-A6II Частота беспроводной передачи: 2,4ГГц (2413.0…2464.5 МГц)

2,4ГГц (2413.0…2464.5 МГц) Расстояние на открытом пространстве: ≈100 м

≈100 м Количество каналов: 32

32 Количество групп: 16 (A-F, 0-9)

16 (A-F, 0-9) Питание: 3,0В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)

3,0В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект) Рабочая температура: -10...+40˚ C

-10...+40˚ C Размеры пульта: 120 x 38 x 15 мм

120 x 38 x 15 мм Размеры упаковки: 125 x 43 x 20 мм

125 x 43 x 20 мм Вес пульта: 30 г

30 г Вес с упаковкой: 50 г

Комплектация: