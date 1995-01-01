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Пульт дистанционного управления Godox RC-A6

Код товара:УТ-00058402
Артикул:28781

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 для осветителей Godox, поддерживающих радиоуправление на частотах 2.4 ГГц (например SL150II, SL200II, FV150, FV200, LF308 и т.д.). Предназначен для беспроводной регулировки цветовой температуры, яркости и других параметров на расстоянии до 50 метров. Пульт поддерживает 32 канала и 16 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

  • Размеры: 120x38x15 мм
  • Вес: 30 г