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Пульт дистанционного управления Godox RC-A5II

Код товара:УТ-00068619
Артикул:28788

Товар не найден

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Описание

Пульт дистанционного управления RC-A5II для осветителей Godox* работает на частоте 433 МГц и предназначен для беспроводной регулировки цветовой температуры и яркости света на расстоянии до 50 метров. Пульт поддерживает 16 каналов и 4 группы для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

Совместимые осветители: Godox UL150, VL150, VL200, VL300, LED1000D II, LED1000Bi II.