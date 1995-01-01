Пульт дистанционного управления Godox RC-A5II
Код товара:УТ-00068619
Артикул:28788
Товар не найден
Описание
Пульт дистанционного управления RC-A5II для осветителей Godox* работает на частоте 433 МГц и предназначен для беспроводной регулировки цветовой температуры и яркости света на расстоянии до 50 метров. Пульт поддерживает 16 каналов и 4 группы для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
Совместимые осветители: Godox UL150, VL150, VL200, VL300, LED1000D II, LED1000Bi II.