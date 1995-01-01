Придерживаясь наших неуклонных принципов разработки высококачественного, разнообразного, технологически продвинутого фотооборудования, Godox с гордостью представляет новый моноблок QTIII, эволюцию серии Quicker. Благодаря множественным обновлениям он обладает улучшенными характеристиками в функциях пилотного света, высокоскоростной синхронизации HSS и других ключевых возможностях, что позволяет полностью раскрыть творческий потенциал фотографов и повысить эффективность динамичного производства.

Поймайте тот самый момент

Потрясающее момент может ускользнуть от ваших глаз, но не с нашим моноблоком. При длительности импульса вспышки до 1/29600 с (t=0,1, QT400IIIM) серия QTIII всегда готова удивить вас красотой мгновения, которое можно остановить. QTIII предназначен для съемки быстродвижущихся объектов с полной детализацией и резкостью, включая брызги воды, дым, порошковые краски и многое другое, предоставляя вам безграничное пространство для расширения творческих возможностей.

Мгновения изящного движения

Чтобы запечатлеть движущийся объект, в процессе съемки необходимо сделать несколько кадров. Благодаря короткому времени перезарядки 0.01–0.9 с, вспышки серии QTIII могут срабатывать до 20 раз в секунду, что дает больше шансов выбрать идеальные кадры из множества снимков.

Динамика процесса

В режиме многократной вспышки (стробоскопа) можно создавать потрясающие изображения динамики движения, комбинируя последовательность действий в одно общее изображение.

Режим HSS

Высокоскоростная синхронизация с выдержкой до 1/8000 с позволит снимать в ясный день с открытой диафрагмой, «пересиливая» солнечный свет, а также реализовывать другие творческие идеи.

Режим стабильной цветовой температуры

Студийная вспышка QTIII способна удовлетворить самые высокие требования к точности цветопередачи, а значит вы сэкономите время и силы на постобработке.

Мощный и экологичный моделирующий свет

Модернизированное поколение студийных вспышек QTIII обладает более мощной светодиодной моделирующей лампой мощностью 40 Вт, с регулируемой яркостью в диапазоне от 0 до 100%. По яркости она примерно соответствует лампам накаливания на 300 Вт, но при этом не так сильно нагревает моноблок и установленные на него светоформирующие насадки, а также имеет более длительный, практически вечный срок службы. Моделирующий свет является полезным инструментом для предварительного просмотра светотеневого рисунка.

Вся сила в вашем распоряжении

Благодаря регулировке мощности в широком диапазоне от 1/256 до 1/1, серия QTIII предлагает высокоточный контроль. Независимо от того, требуется ли мощный импульс, перебивающий другие источники света, или нужно самое легкое срабатывание для подсветки теней и создания красивого блика в глазах младенца.

Беспроводная связь для удобной работы

В коммерческом производстве эффективность и временные затраты имеют большое значение. Вместо того, чтобы каждый раз подходить к моноблоку для регулировки параметров, можно использовать встроенную беспроводную систему 2.4G, которая не только работает как синхронизатор, но позволяет управлять всеми функциями вспышки. Беспроводное управление совместимо с пультами-радиосинхронизаторами X1, X2 или XPRO, и может работать в группах с другими моделями вспышек Godox, делая весь процесс быстрее и проще, чем когда-либо. С дальностью действия 50 м расстояние больше не будет проблемой.

Светоформирующие насадки для бесконечных возможностей

Студийная вспышка QTIII совместима с различными световыми модификаторами с креплением Bowens и великолепно работает со всеми насадками Godox для создания различных световых эффектов, открывая новые творческие возможности в съемке.

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