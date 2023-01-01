Пластиковый защитный колпак Godox для студийных вспышек серии MS, QIII, QSII и SKII, защищает лампу осветителя во время хранения и транспортировки. Размеры колпака Ø10х12.2 см. Подходит для различных вспышек с байонетом Bowens.
Защитный колпак Godox пластиковый, для студийной вспышки
Код товара : УТ-00057965
Артикул : 28523
710 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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