Моноблок Godox MS300V, 300 Дж
Код товара : УТ-00064774
Артикул : 29931
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens
Длительность импульса
1/2000 - 1/800 с
Другие характеристики
Вес
1.3 кг
Описание
Студийная вспышка MS200V/MS300V - легкая, компактная и прочная вспышка с множеством функций. Эта вспышка предназначена для съемки лицевых и поясных студийных портретов, съемки на документы, предметной съемки для интернет-магазинов и т.д. Она может использоваться как в студиях, так и в небольших помещениях в качестве основного источника света или для контровой подсветки.
Основные особенности
- Встроенная беспроводная система Godox 2.4G X
- Точные выходные параметры отображаются на контрастном ЖК-дисплее, мощность регулируется в 50 шагов от 1/32 до 1/1
- Совместима с пультами-радиосинхронизаторами X1, X2, XT16 или FT-16 (приобретаются отдельно) для управления мощностью вспышки, моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также для беспроводного срабатывания вспышки
- Компактный и легкий корпус с креплением Bowens позволяет устанавливать практически любые светоформирующие насадки
- Моделирующая лампа мощностью 10 Вт с регулировкой яркости от 5% до 100%
- Высокая стабильность выходного сигнала, отклонение не более 2% при одинаковой мощности
- Функция пропуска предварительного импульса позволяет синхронизироваться с ведущими устройствами, работающими в автоматическом режиме с одним предварительным импульсом для замера экспозиции
- Автоматическое сохранение и восстановление заданных настроек вспышки
- ЖК дисплей делает настройку простой и понятной
- Удобно расположенная ручка упрощает наклон и вращение моноблока
Беспроводная система X 2.4G
Используйте пульты-радиосинхронизаторы Godox X1, X2, XPro или XT16 для беспроводного синхронного срабатывания и дистанционного управления настройками вспышки или группы вспышек. С помощью пультов-радиосинхронизаторов X2 / X-Pro II и приложения Godox Flash можно настраивать параметры вспышки прямо с мобильного устройства: телефона или планшета.