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Моноблок Godox MS300V, 300 Дж

  • MS300V, 300 Дж
  • MS300V, 300 Дж
  • MS300V, 300 Дж
  • MS300V, 300 Дж
  • MS300V, 300 Дж
  • MS300V, 300 Дж
  • MS300V, 300 Дж
Код товара:УТ-00064774
Артикул:29931
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Студийная вспышка MS200V/MS300V - легкая, компактная и прочная вспышка с множеством функций. Эта вспышка предназначена для съемки лицевых и поясных студийных портретов, съемки на документы, предметной съемки для интернет-магазинов и т.д. Она может использоваться как в студиях, так и в небольших помещениях в качестве основного источника света или для контровой подсветки.

Основные особенности

  • Встроенная беспроводная система Godox 2.4G X
  • Точные выходные параметры отображаются на контрастном ЖК-дисплее, мощность регулируется в 50 шагов от 1/32 до 1/1
  • Совместима с пультами-радиосинхронизаторами X1, X2, XT16 или FT-16 (приобретаются отдельно) для управления мощностью вспышки, моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также для беспроводного срабатывания вспышки
  • Компактный и легкий корпус с креплением Bowens позволяет устанавливать практически любые светоформирующие насадки
  • Моделирующая лампа мощностью 10 Вт с регулировкой яркости от 5% до 100%
  • Высокая стабильность выходного сигнала, отклонение не более 2% при одинаковой мощности
  • Функция пропуска предварительного импульса позволяет синхронизироваться с ведущими устройствами, работающими в автоматическом режиме с одним предварительным импульсом для замера экспозиции
  • Автоматическое сохранение и восстановление заданных настроек вспышки
  • ЖК дисплей делает настройку простой и понятной
  • Удобно расположенная ручка упрощает наклон и вращение моноблока

Беспроводная система X 2.4G
Используйте пульты-радиосинхронизаторы Godox X1, X2, XPro или XT16 для беспроводного синхронного срабатывания и дистанционного управления настройками вспышки или группы вспышек. С помощью пультов-радиосинхронизаторов X2 / X-Pro II и приложения Godox Flash можно настраивать параметры вспышки прямо с мобильного устройства: телефона или планшета.