Моноблок Godox MS300V, 300 Дж (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096583 Артикул: б/у-П72 К 2026-08-22/2 Код товара: УТ-00096583 Артикул: б/у-П72 К 2026-08-22/2 Тип б/у товара Студийное оборудование Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 25f00037095

Комплектация: Полный комплект в родной коробке

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Студийное оборудование Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 25f00037095

Комплектация: Полный комплект в родной коробке

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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