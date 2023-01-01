Описание

Поколение моноблоков Godox MS V отличается от предыдущего MS одной важной деталью: галогеновую пилотную лампу заменил светодиодный пилот мощностью 10 Вт. Во-первых, это избавляет от необходимости часто заменять перегоревшие лампы. Во-вторых, светодиодный пилотный свет практически не греется, что позволяет оставлять его включенным на длительное время. В остальном Godox MS V – это такие же компактные, доступные и простые в использовании моноблоки с энергией импульса 200 или 300 Дж. Они хорошо подходят для небольших студий и организации портретной съемки на выезде (школы, детсады, фото на документы и так далее).

Студийная вспышка MS200V/MS300V - легкая, компактная и прочная вспышка с множеством функций. Эта вспышка предназначена для съемки лицевых и поясных студийных портретов, съемки на документы, предметной съемки для интернет-магазинов и т.д. Она может использоваться как в студиях, так и в небольших помещениях в качестве основного источника света или для контровой подсветки.

Основные особенности

Встроенная беспроводная система Godox 2.4G X

Точные выходные параметры отображаются на контрастном ЖК-дисплее, мощность регулируется в 50 шагов от 1/32 до 1/1

Совместима с пультами-радиосинхронизаторами X1, X2, XT16 или FT-16 (приобретаются отдельно) для управления мощностью вспышки, моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также для беспроводного срабатывания вспышки

Компактный и легкий корпус с креплением Bowens позволяет устанавливать практически любые светоформирующие насадки

Моделирующая лампа мощностью 10 Вт с регулировкой яркости от 5% до 100%

Высокая стабильность выходного сигнала, отклонение не более 2% при одинаковой мощности

Функция пропуска предварительного импульса позволяет синхронизироваться с ведущими устройствами, работающими в автоматическом режиме с одним предварительным импульсом для замера экспозиции

Автоматическое сохранение и восстановление заданных настроек вспышки

ЖК дисплей делает настройку простой и понятной

Удобно расположенная ручка упрощает наклон и вращение моноблока

Беспроводная система X 2.4G

Используйте пульты-радиосинхронизаторы Godox X1, X2, XPro или XT16 для беспроводного синхронного срабатывания и дистанционного управления настройками вспышки или группы вспышек. С помощью пультов-радиосинхронизаторов X2 / X-Pro II и приложения Godox Flash можно настраивать параметры вспышки прямо с мобильного устройства: телефона или планшета.

Комплектация