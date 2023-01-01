Комплект студийного света Godox MS300V-D, 3х300 Дж
Код товара : УТ-00067857
Артикул : 30283
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Гарантия производителя 2 года
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens
Длительность импульса
1/2000 - 1/800 с
Другие характеристики
Комплектация
см. описание
Описание
Поколение моноблоков Godox MS V отличается от предыдущего MS одной важной деталью: галогеновую пилотную лампу заменил светодиодный пилот мощностью 10 Вт. Во-первых, это избавляет от необходимости часто заменять перегоревшие лампы. Во-вторых, светодиодный пилотный свет практически не греется, что позволяет оставлять его включенным на длительное время. В остальном Godox MS V – это такие же компактные, доступные и простые в использовании моноблоки с энергией импульса 200 или 300 Дж. Они хорошо подходят для небольших студий и организации портретной съемки на выезде (школы, детсады, фото на документы и так далее).
Студийная вспышка MS200V/MS300V - легкая, компактная и прочная вспышка с множеством функций. Эта вспышка предназначена для съемки лицевых и поясных студийных портретов, съемки на документы, предметной съемки для интернет-магазинов и т.д. Она может использоваться как в студиях, так и в небольших помещениях в качестве основного источника света или для контровой подсветки.
Основные особенности
- Встроенная беспроводная система Godox 2.4G X
- Точные выходные параметры отображаются на контрастном ЖК-дисплее, мощность регулируется в 50 шагов от 1/32 до 1/1
- Совместима с пультами-радиосинхронизаторами X1, X2, XT16 или FT-16 (приобретаются отдельно) для управления мощностью вспышки, моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также для беспроводного срабатывания вспышки
- Компактный и легкий корпус с креплением Bowens позволяет устанавливать практически любые светоформирующие насадки
- Моделирующая лампа мощностью 10 Вт с регулировкой яркости от 5% до 100%
- Высокая стабильность выходного сигнала, отклонение не более 2% при одинаковой мощности
- Функция пропуска предварительного импульса позволяет синхронизироваться с ведущими устройствами, работающими в автоматическом режиме с одним предварительным импульсом для замера экспозиции
- Автоматическое сохранение и восстановление заданных настроек вспышки
- ЖК дисплей делает настройку простой и понятной
- Удобно расположенная ручка упрощает наклон и вращение моноблока
Беспроводная система X 2.4G
Используйте пульты-радиосинхронизаторы Godox X1, X2, XPro или XT16 для беспроводного синхронного срабатывания и дистанционного управления настройками вспышки или группы вспышек. С помощью пультов-радиосинхронизаторов X2 / X-Pro II и приложения Godox Flash можно настраивать параметры вспышки прямо с мобильного устройства: телефона или планшета.
Комплектация
- Вспышка студийная Godox MS300V – 3 шт
- Стойка Godox 304 с амортизатором – 3 шт
- Софтбокс SB-BW6090 – 2 шт
- Фотозонт UB-002 101cm серебро/черный – 1 шт
- Рефлектор Godox AD-R6 с байонетом Bowens – 1 шт
- Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 – 1 шт
- Сумка Godox CB-04 для студийного оборудования – 1 шт
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон