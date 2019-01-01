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Моноблок Godox MS300, 300 Дж

  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
  • MS300, 300 Дж
Код товара:УТ-00043130
Артикул:27799
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Godox MS200 / MS300 – серия недорогих и компактных студийных моноблоков. Благодаря небольшим размерам они могут с успехом использоваться для выездной съемки. Отличительные особенности: стандартный байонет Bowens (металл), встроенный радиосинхронизатор системы Godox X, удобное управление с большим поворотным переключателем и ярким информативным дисплеем, тонкая настройка мощности (от 1 до 1/32 с шагом 0.1), высокая стабильность импульса, большая ручка для переноски и регулировки положения.

Помимо встроенного радиоприемника (32 канала, 16 групп), моноблок может срабатывать по световой ловушке (1 или 2 импульс), а также по синхрокабелю 3.5 мм.

В целом, моноблоки Godox MS – очень качественные и удобные в работе вспышки в условном диапазоне «до 10 000 руб.». Единственным минусом можно назвать отсутствие в комплекте стандартного металлического рефлектора, но его можно приобрести отдельно. А если вы планируете использовать вспышку в основном с софтбоксами, то без него можно и вообще обойтись.