Описание

Петличная радиосистема Godox MoveLink UC1 включает в себя один передатчик и один приемник с Type-C разъемом для смартфона. Большое расстояние теперь не помеха, MoveLink отлично справляется с передачей звука как на короткие, так и на дальние расстояния. Легкая, чтобы не утяжелять комплект оборудования, достаточно компактная, чтобы не занимать много места, и простая в эксплуатации, чтобы не требовать профессиональных навыков. Беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц, который позволяет передать мощный сигнал, достаточный чтобы четко запечатлеть каждый драгоценный момент записи без ущерба для удобства пользователя. Петличная радиосистема Godox MoveLink идеально подходит для видеоблогеров, YouTube-блогеров, спикеров, интервьюеров, режиссеров, видеооператоров и многих других.

Меньше чем компактный

Возьмите MoveLink в руки и ощутите "вау"-эффект. Полностью стирая образ громоздкой традиционной беспроводной микрофонной системы, MoveLink доказывает, что портативность не противоречит высокой производительности. Каждый блок имеет размеры всего 5*4*1,4 см, что позволяет легко удерживать всю систему в одной руке, это особенно важно при съемке видео с помощью смартфонов. Для любого, кто снимает видео, этот легкий и удобный прибор станет постоянным компаньоном.

Легкая настройка по принципу «включи и работай»

Возможность быстрой подготовки к работе особенно востребована у тех операторов, которые постоянно находятся в движении. Включите питание, подсоедините и вперед! С помощью зажима-клипсы эту радиосистему можно легко установить в горячий башмак камеры, закрепить на ремне или лямке камеры, а также в любом другом подходящем месте. В качестве дополнительного бонуса на клипсе расположен маленький магнит, который поможет освободить ваши руки и найти более гибкие способы установки.

Встроенный микрофон

Потеряли или забыли внешний микрофон? Не волнуйтесь, вы все равно сможете получить аудиозапись с помощью встроенного всенаправленного конденсаторного микрофона, радиосистема MoveLink предлагает комплексное беспроводное решение для ваших задач по записи аудио. Оптимизировать аудиосигнал так же просто, как подмигнуть, настройка усиления свободно регулируется одним нажатием в диапазоне 15-и ступеней. Кроме того, если вам нужно расположить микрофон на одежде, в комплект входит петличный микрофон.

Моно/стерео режим

MoveLink одним нажатием переключается между моно/стерео режимами для получения нужного результата, когда два человека ведут запись одновременно. Если вам нужен результат с двумя звуковыми дорожками для последующей постобработки записи каждого человека индивидуально, выберите стереорежим. В монорежиме вы можете получить комбинированный звук от двух передатчиков.

Передача на частоте 2,4 ГГц

Принятый во всем мире диапазон частот 2,4 ГГц позволяет избежать помех, что гарантирует высокую производительность как на открытом пространстве, так и в помещении. Благодаря максимальному рабочему расстоянию до 50 метров система справится с большинством ваших задач. Даже в местах с высоким трафиком Bluetooth и Wi-Fi радиосистема MoveLink может передавать стабильный звук благодаря технологии скачкообразной перестройки частоты.

Может использоваться даже в качестве ручного микрофона

С помощью дополнительных аксессуаров, MoveLink можно превратить даже в портативный ручной микрофон. Просто вставьте передатчик в рукоятку-адаптер ML-H, наденьте поролоновую ветрозащиту, и вы получите микрофон для записи интервью, подкастов и многого другого.

*Рукоятка-адаптер ML-H не входит в комплект поставки MoveLink UC1 и приобретается отдельно.

Мобильное использование

Радиосистема MoveLink UC1 включает в себя приемник с разъемом USB-C, подключаемый непосредственно к вашему смартфону.