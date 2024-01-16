Адаптер-рукоятка Godox MoveLink ML-H
Код товара:УТ-00058446
Артикул:28629
Товар не найден
Характеристики
Тип микрофонаДержатель
Описание
Адаптер-рукоятка Godox MoveLink ML-H позволит превратить беспроводной передатчик со встроенным микрофоном MoveLink в портативный ручной микрофон. Просто вставьте передатчик в рукоятку-адаптер ML-H, наденьте поролоновую ветрозащиту (входит в комплект), и вы получите микрофон для записи интервью, подкастов и многого другого. Снизу на рукоятке находится отверстие с резьбой 1/4", которое позволяет закрепить микрофон на подставке или на микрофонной удочке.
Характеристики
- Длина рукоятки: 21 см
- Вес рукоятки: 60 г
- Размер упаковки: 23 х 6.5 х 6.5 см
- Вес с упаковкой: 100 г