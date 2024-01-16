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Адаптер-рукоятка Godox MoveLink ML-H

  • MoveLink ML-H
  • MoveLink ML-H
  • MoveLink ML-H
  • MoveLink ML-H
  • MoveLink ML-H
  • MoveLink ML-H
  • MoveLink ML-H
  • MoveLink ML-H
  • MoveLink ML-H
Код товара:УТ-00058446
Артикул:28629

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер-рукоятка Godox MoveLink ML-H позволит превратить беспроводной передатчик со встроенным микрофоном MoveLink в портативный ручной микрофон. Просто вставьте передатчик в рукоятку-адаптер ML-H, наденьте поролоновую ветрозащиту (входит в комплект), и вы получите микрофон для записи интервью, подкастов и многого другого. Снизу на рукоятке находится отверстие с резьбой 1/4", которое позволяет закрепить микрофон на подставке или на микрофонной удочке.

Характеристики

  • Длина рукоятки: 21 см
  • Вес рукоятки: 60 г
  • Размер упаковки: 23 х 6.5 х 6.5 см
  • Вес с упаковкой: 100 г