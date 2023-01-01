Адаптер-рукоятка Godox MoveLink ML-H позволит превратить беспроводной передатчик со встроенным микрофоном MoveLink в портативный ручной микрофон. Просто вставьте передатчик в рукоятку-адаптер ML-H, наденьте поролоновую ветрозащиту (входит в комплект), и вы получите микрофон для записи интервью, подкастов и многого другого. Снизу на рукоятке находится отверстие с резьбой 1/4", которое позволяет закрепить микрофон на подставке или на микрофонной удочке.