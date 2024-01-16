Адаптер-рукоятка Godox MoveLink ML-H

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Код товара: УТ-00058446 Артикул: 28629 Код товара: УТ-00058446 Артикул: 28629 Тип микрофона Держатель Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Тип микрофона Держатель Описание Адаптер-рукоятка Godox MoveLink ML-H позволит превратить беспроводной передатчик со встроенным микрофоном MoveLink в портативный ручной микрофон. Просто вставьте передатчик в рукоятку-адаптер ML-H, наденьте поролоновую ветрозащиту (входит в комплект), и вы получите микрофон для записи интервью, подкастов и многого другого. Снизу на рукоятке находится отверстие с резьбой 1/4", которое позволяет закрепить микрофон на подставке или на микрофонной удочке. Характеристики Длина рукоятки: 21 см

21 см Вес рукоятки: 60 г

Размер упаковки: 23 х 6.5 х 6.5 см

23 х 6.5 х 6.5 см Вес с упаковкой: 100 г Видео Наш обзор

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