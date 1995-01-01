Осветитель ML60IIBi – удивительно компактное и легкое устройство, обеспечивающее яркий свет с точной цветопередачей. Батарейная ручка AK-B01, входящая в комплект, позволяет использовать ML60IIBi, с питанием от 2 батарей типа NP-F. Повысьте качество видеосъемки благодаря богатому ассортименту совместимых аксессуаров, в число которых входит проекционная насадка MLP, открывающая безграничные возможности для творчества. ML60IIBi станет вашим верным помощником при съемке, как на природе, так и в студии. Мир раскроется перед вами в совершенно новом свете!

Суперлегкий и компактный

Компактный осветительный прибор ML60II Bi в форме кубика весит всего около 500 г, поэтому его легко удерживать одной рукой при съемке на различных локациях.

Удобное управление

Вы можете с легкостью управлять яркостью и цветовой температурой освещения с помощью двух рукояток на тыльной части корпуса, установленные значения будут отображаться на небольшом ЖК дисплее. А при установке осветителя в труднодоступном месте (например, на высокой стойке или журавле), воспользуйтесь Bluetooth подключением через приложение Godox Light 3.0 (действует на расстоянии до 30 м).

Аксессуары для свободы творчества

Поскольку высота и ширина ML60II Bi меньше 9 см, размеры не позволили интегрировать в столь небольшой корпус стандартный байонет Bowens. Здесь используется собственный байонет Godox, для которого уже готово множество компактных и эффективных световых модификаторов: линзовые рефлекторы ML-L15 и ML-L36, складной купольный рассеиватель ML-CD15, складной прямоугольный рассеиватель ML-CS1625, софтбокс ML-SF3030, октабокс AD-S60 и даже прожекторную насадку MLP c 3 объективами, диафрагмой и масками gobo. Размеры и вес этих насадок также оптимизированы для использования на локациях, они значительно легче аналогов с байонетом Bowens. Но если вы все же хотите использовать модификаторы с креплением Bowens, то их можно установить через адаптер ML-GB.

Современные светодиоды для потрясающей яркости

Качество изображения зависит от качества света, передовые специализированные светодиоды формируют такой свет, который добавит уникальный шарм и четкость каждому кадру. Круглая форма светодиодной COB-матрицы обеспечивает естественное круглое световое пятно. Высокая точность цветопередачи CRI (96+) и TLCI (97+) позволяет с высокой точностью передавать такие сложные оттенки как, например, тона кожи. Широкий диапазон регулировки цветовой температуры в диапазоне от 2800K до 6500K позволяет легко подобрать цвет освещения в соответствии с условиями окружающего пространства.

Режим спецэффектов

Создайте в кадре уникальный творческий сюжет с помощью 11 динамических световых эффектов (молния, мерцание телеэкрана, фотовспышки, открытый огонь, свеча, неисправная лампочка, электросварка и т.д.), которые позволяют создавать творческие сюжеты.

Сумка меньше, удобства больше

Благодаря небольшой и легкой сумке, вмещающей весь комплект оборудования, ML60II Bi отлично подходит для выездных съемок - куда бы вы ни отправились, просто возьмите его с собой.

Несколько способов питания

Осветительный прибор ML60II Bi работает от электросети (адаптер в комплекте), от двух аккумуляторов NP-F970 (рукоятка AK-B01, в комплекте) или от 1 аккумулятора типа V-Mount (рукоятка AK-B02, продается отдельно). Таким образом, вы можете снимать где угодно: в студии, на локациях под открытым небом, в движении.

Комплектация: