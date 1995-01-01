Осветитель Godox ML60Bi, 60 Вт, 2800K -6500К светодиодный
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Характеристики
Описание
Благодаря новым исследованиям и инновациям в области источников постоянного света, Godox делает следующий шаг и представляет новый светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой ML60Bi. В нем реализованы все преимущества популярного портативного светодиодного осветителя ML60, но теперь применяется новый двухцветный светодиод.
Таким образом, вы получаете не только очень яркий свет с точной цветопередачей в прочном и легком корпусе, но также получаете возможность установить баланс с любым окружающим освещением и создавать теплую атмосферу или гораздо более холодные оттенки, просто повернув регулятор, вместо использования гелевых фильтров. Несомненно, ML60Bi обеспечивает исключительную гибкость и эффективность.
Потрясающе мощный и портативный
Вес самого осветителя ML60Bi составляет всего 0.77 кг, его легко удерживать в руке и переносить. При своих компактных размерах осветитель обеспечивает впечатляюще высокую производительность, обеспечивая гибкие возможности для творчества.
Регулируемая цветовая температура
Широкий диапазон цветовой температуры от 2800K до 6500K позволяет быстро согласовать осветитель с условиями окружающего освещения, просто повернув регулятор и не утруждаясь установкой гелевых фильтров.
Достоверная цветопередача
Обладая высокими индексами CRI и TLCI, ML60Bi обеспечивает яркий свет c естественной и точной цветопередачей.
Световые спецэффекты
7 предустановленных настраиваемых кинематографических световых эффектов, включая вспышку, молнию, сломанную лампочку, телевизор, свечу, огонь и фейерверк, помогут легко имитировать разнообразные сценарии освещения.
Совместимость с множеством модификаторов
Осветитель совместим со всеми модификаторами с креплением Godox, а при использовании адаптера S2 (приобретается отдельно) можно устанавливать светоформирующие аксессуары с креплением Bowens, что открывает еще больше возможностей.
В полной тишине
Легко переходите в бесшумный режим, чтобы устранить нежелательный шум, создав на площадке очень тихое пространство для эффективного видеопроизводства.
Различные способы управления
Доступны несколько способов управления, которые позволяют легко регулировать параметры и контролировать освещение, упрощая рабочий процесс.
Работает везде
Осветитель питается от сети переменного тока или от двух аккумуляторов NP-F970 (приобретаются отдельно), ML60Bi удобен для использования как в студии, так и за ее пределами.
Комплектация:
- Осветитель ML60Bi х1
- Рукоятка х1
- Аккумуляторная база BC60 x1
- Сетевой адаптер х1
- Рефлектор х1
- Защитная крышка х1
- Кабель для сетевого адаптера 5м х1
- Кабель для аккумуляторной базы 1.5м х1
- Кабель для аккумуляторной базы 0.2м х1
- Держатель адаптера х1
- Сумка х1