Комплект Godox ML30Bi-K2, 2х30 Вт, 2800-6500К
Код товара : УТ-00075641
Артикул : 29022
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Базовый комплект Godox ML30Bi-K2 KitT из двух светодиодных источников постоянного биколорного света серии ML и светомодифицирующих аксессуаров. В комплект входят два осветителя Godox ML30Bi, которых будет достаточно, чтобы составить базовую схему освещения из двух источников света.
Пользователь получает возможность установить компактные осветители в самой небольшой или мобильной студии. А входящие в комплект рукоятка Godox Adapter Holder и аккумуляторная площадка Godox BC60 позволит удерживать в руке осветитель с автономным питанием. Мощность каждого осветителя регулируется независимо, поэтому пользователь сам установит нужную яркость, а при помощи комплектных и дополнительно приобретаемых светомодифицирующих аксессуаров, подберет световой поток необходимой формы, размера и рассеянности.
Приборы с возможностью питания от аккумуляторного блока, создадут достаточное освещение для репортажной, свадебной и других видов фото- или видеосъемок, с комплектом будет удобно работать и «в полях» и в студии.
Портативные и мощные осветители ML30Bi
Портативные и мощные источники постоянного света, выдают поток белого света с регулируемой цветовой температурой 2800–6500K и максимальной мощностью 30 Вт. Высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI >96 обеспечивает точную цветопередачу, и получаемый материал не нуждается в кропотливой цветокоррекции. Яркость осветителей ML30Bi регулируется от 0 до 100% и управляется при помощи панели управления, расположенной на тыльной стороне корпуса осветителя, или при помощи смартфона с АРР Godox Light по Bluetooth. Малошумный отключаемый вентилятор дает возможность использовать устройства во время съемок прямого эфира, стриминга, интервью или любого другого видео с чистовой записью звука.
Питание осветителей
Осветители питаются как от сетевого адаптера (входят в комплект), так и от аккумуляторного блока (в комплект входит одна аккумуляторная площадка Godox BC60, аккумуляторные батареи NP-F приобретаются дополнительно), легко создаст достаточное освещение для выездных или студийных видеосъемок.
Установка осветителей
В комплект входят три комплектных адаптера Godox ML-TA1 для установки осветителей на стойку или держатель со стандартным шпиготом 5/8" или резьбой 1/4''. Для этого в корпус держателя вложен адаптер-шпигот 5/8" с резьбовым отверстием 1/4" с одной стороны и винтом 1/4" с другой стороны. Осветители серии ML очень компактные и легкие, поэтому могут устанавливаться на стойки практически любой грузоподъемности, например на легкие стойки Godox 210F. Съемная рукоятка Godox Adapter Holder позволяет удерживать осветитель в руке длительное время. Рукоятка крепится к корпусу осветителя винтом 1/4" и имеет в основании отверстие, для установки на стандартный шпигот 5/8" осветительной стойки или другого держателя.
Модификаторы света
Осветители серии ML совместимы с различными модификаторами с байонетом Godox, которые придают световому потоку нужную форму и размер.
Рефлектор Ø13 см с «зеркальной» поверхностью входит в комплект помогает создавать равномерное световое пятно с довольно резкой границей.
Компактный квадратный софтбокс ML-SF3030 размером 30х30 см, служит для того, чтобы сформировать мягкий и яркий светотеневой рисунок. Софтбокс создает прямоугольные блики и помогает имитировать свет «от окна».
Прямоугольный рассеиватель Godox ML- CS1625 или сферический рассеиватель Godox ML-CD15 можно использовать, чтобы получить еще более мягкий рассеянный свет. Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света. Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).
В полностью разложенном состоянии сферический рассеиватель поможет освещать пространство на 360 градусов. Если задняя часть рассеивателя сложена, световой поток ограничивается на 180 градусов, а при складывании передней части можно добиться большей контрастности.
Прямоугольный рассеиватель дает два варианта светотеневого перехода – в полностью разложенном состоянии и в качестве плоского рассеивателя.
Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.
Еще больше вариантов модификации света можно получить при использовании осветителя с дополнительно приобретаемым адаптером Godox S2. Адаптер S2 предоставляет возможность использовать практически любые светоформирующие аксессуары с байонетом Bowens.
Хранение и транспортировка комплекта
Сумка-кейс Godox CB32 на молнии с двумя ручками и наплечным ремнем вмещает все предметы комплекта. Внутренние размеры CB-33 составляют 30x40x18 см, пространство разделено переставными перегородками. Внешние размеры компактны – 32x44x22 см.
Комплектация:
- Осветитель светодиодный Godox ML30Bi – 2 шт
- Сетевой адаптер – 2 шт
- Кабель питания AC 5 м– 2 шт
- Держатель сетевого адаптера – 2 шт
- Аккумуляторная площадка Godox BC60 – 1 шт
- Кабель питания DC 1.5 м – 1 шт
- Кабель питания DC 0.2 м – 1 шт
- Рефлектор RTF – 2 шт
- Рассеиватель сферический Godox ML-CD15 – 1 шт
- Рассеиватель Godox ML-CS1625 – 1 шт
- Софтбокс Godox ML-SF3030 – 2 шт
- Адаптер на стойку Godox ML-TA1– 2 шт
- Рукоятка Godox Adapter Holder – 1 шт
- Кейс для хранения Godox CB32 – 1 шт