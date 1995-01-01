ML100R – полноцветная версия популярного ML100Bi. Компактный и лёгкий, как и его предшественник, новый осветительный прибор получил ещё больше возможностей для мобильной съёмки. Поддержка портативных светоформирующих насадок и гибкие варианты питания делают его универсальным инструментом для работы в любых условиях. ML100R сочетает высокую яркость и компактные размеры корпуса, поэтому отлично справится со съёмками за пределами студии. А полноцветный режим освещения позволяет создавать нужную атмосферу в кадре и воплощать самые смелые творческие идеи. ML100R предназначен для видеографов, блогеров и создателей контента, которым важны мобильность, гибкость и свобода в построении света.

Яркие цвета

ML100R впечатляет своими возможностями цветного освещения: инновационная технология смешивания обеспечивает ровный и мягкий свет без цветовых пятен, настройка по шкале GM (зеленый / маджента) позволяет точно настроить баланс белого, а широкий диапазон цветовой температуры от 1800K до 10000K открывает простор для экспериментов. Это даёт полный контроль над светом и помогает создавать любую атмосферу – от успокаивающе естественной до кричаще яркой.

Экосистема Godox Mount

Крепление Godox Mount по сравнению с Bowens более компактное для мобильности и с более широкими лепестками для надежной фиксации насадок. Оно обеспечивает совместимость с обширной линейкой компактных светоформирующих аксессуаров, включая рефлекторы, софтбоксы, шторки и проекционные насадки. Экосистема Godox Mount активно развивается, регулярно пополняясь новыми удобными и универсальными устройствами. Это позволяет фотографам и видеографам реализовывать самые смелые творческие идеи, гибко адаптируя свет под любые задачи и условия съёмки: от надувных рассеивателей и «китайских фонарей», обеспечивающих очень широкий и мягкий световой поток, до проекционных насадок, формирующих узкий сфокусированный луч света и дающими возможность формировать особые светотеневые паттерны масками гобо. Конечно, предусмотрен и адаптер для насадок Bowens: Godox ML-GB.

Впечатляющий результат с различными модификаторами

Разнообразные аксессуары расширяют возможности работы со светом и позволяют создавать креативные визуальные эффекты. Складная насадка с линзой Френеля ML-CFL5 концентрирует световой поток, когда необходимо работать с большого расстояния, проекционная насадка ML-SP со шторками и масками гобо помогает реализовать оригинальные световые решения, а надувной цилиндр ML-S1A превращает ML100R в мягкий источник света – идеальный вариант для повседневной портретной съёмки.

Складная насадка с линзой Френеля

Складная линза Френеля – новинка в спектре насадок Godox (продается отдельно). Она легко устанавливается на внешнюю часть рефлектора ML-L15 или ML-L36, усиливая световой поток в зависимости от выбранного рефлектора. Лёгкая и гибкая конструкция из силикона складывается вдвое для удобного хранения и транспортировки. Три уровня настройки угла позволяют точно управлять интенсивностью света, сохраняя равномерность и насыщенность даже при использовании цветного освещения.

Компактность во всём

ML100R создан для мобильной работы: он лёгкий, компактный и удобный в транспортировке. Точно так же спроектированы и все аксессуары: минимум веса, максимум удобства в работе. Такой комплект идеально подходит для выездных съёмок, обеспечивая свободу действий и эффективность в любых условиях.

Без неожиданных перерывов

ML100R поддерживает разные варианты питания, позволяя работать как к сети (через входящий в комплект адаптер), так и от портативных аккумуляторов — для максимальной свободы при съёмке. А новая аккумуляторная рукоятка BG02 делает этот осветитель ещё удобнее для мобильной работы, обеспечивая комфорт и надёжность там, где важно не терять ни минуты.

Удаленное управление

Настраивайте цвет освещения, синхронизируйте и контролируйте несколько приборов одновременно – всё это доступно в приложении Godox Light, которое делает работу со светом ещё быстрее и удобнее.

14 световых эффектов

14 встроенных эффектов помогут быстро создать атмосферу в кадре – от реалистичной имитации огня и молнии до художественной визуализации полицейской «люстры» или светового шоу на вечеринке.

Комплектация:

Осветитель ML100R

Сетевой адаптер

Сетевой кабель питания

Сумка для хранения

Линзовый рефлектор ML-L15

Защитный колпак для корпуса

Держатель AD-E2

Характеристики