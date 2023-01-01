Кабель питания Godox ML-C1 D-Tap для LED осветителей
Код товара : УТ-00058540
Артикул : 28983
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Описание
Godox ML-C1 D-Tap – кабель питания постоянного тока, позволяет подключать светодиодные осветители ML30, ML30Bi и другие устройства, имеющие соответствующий разъем, напрямую к источникам питания с выходом D-Tap. Например, к аккумуляторами V-Mount.
Длина кабеля 2 м.