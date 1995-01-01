Выносной кронштейн Godox MF-DB предназначен для крепления 2 макровспышек MF12. Кронштейн позволяет управлять их положением более свободно: отводить в стороны или, наоборот, смещать вплотную к объективу. Это обеспечивает вам большую свободу в формировании светотеневого рисунка при съемке макро. Кронштейн изначально создавался для дентальной фотографии, но вообще может использоваться в любом другом жанре макро, в предметной съемке и так далее. Головка вспышки может поворачиваться на кронштейне на 180°. Конструкция устанавливается в штативное гнездо камеры на винт 1/4"-20.

Godox MF-DB выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежность и долговечность.