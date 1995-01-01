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Кронштейн Godox MF-DB для вспышек MF12

  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
  • MF-DB для вспышек MF12
Код товара:УТ-00079411
Артикул:30622

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Выносной кронштейн Godox MF-DB предназначен для крепления 2 макровспышек MF12. Кронштейн позволяет управлять их положением более свободно: отводить в стороны или, наоборот, смещать вплотную к объективу. Это обеспечивает вам большую свободу в формировании светотеневого рисунка при съемке макро. Кронштейн изначально создавался для дентальной фотографии, но вообще может использоваться в любом другом жанре макро, в предметной съемке и так далее. Головка вспышки может поворачиваться на кронштейне на 180°. Конструкция устанавливается в штативное гнездо камеры на винт 1/4"-20.

Godox MF-DB выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежность и долговечность.

  • Минимальное расстояние между вспышками: 11 см
  • Максимальное расстояние между вспышками: 70 см
  • Вес: 340 г
  • Размер упаковки: 205х135х90 мм
  • Вес брутто: 430 г