Кронштейн Godox MF-DB для вспышек MF12
Код товара:УТ-00079411
Артикул:30622
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Описание
Выносной кронштейн Godox MF-DB предназначен для крепления 2 макровспышек MF12. Кронштейн позволяет управлять их положением более свободно: отводить в стороны или, наоборот, смещать вплотную к объективу. Это обеспечивает вам большую свободу в формировании светотеневого рисунка при съемке макро. Кронштейн изначально создавался для дентальной фотографии, но вообще может использоваться в любом другом жанре макро, в предметной съемке и так далее. Головка вспышки может поворачиваться на кронштейне на 180°. Конструкция устанавливается в штативное гнездо камеры на винт 1/4"-20.
Godox MF-DB выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежность и долговечность.
- Минимальное расстояние между вспышками: 11 см
- Максимальное расстояние между вспышками: 70 см
- Вес: 340 г
- Размер упаковки: 205х135х90 мм
- Вес брутто: 430 г