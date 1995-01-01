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Комплект колец Godox MF-AR Kit для вспышки MF12, 49/52/55/58/62/67/72/77 мм

  • MF-AR Kit для вспышки MF12
  • MF-AR Kit для вспышки MF12
  • MF-AR Kit для вспышки MF12
  • MF-AR Kit для вспышки MF12
  • MF-AR Kit для вспышки MF12
  • MF-AR Kit для вспышки MF12
  • MF-AR Kit для вспышки MF12
  • MF-AR Kit для вспышки MF12
  • MF-AR Kit для вспышки MF12
Код товара:УТ-00070458
Артикул:30621

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект переходных колец Godox MF-AR Kit для MF12 - это высококачественный набор адаптеров и переходных колец, разработанный специально для установки макровспышки Godox MF12 на объективы различных диаметров.

В комплект входят 8 переходных колец Godox AR-R Kit и монтажное кольцо Godox MF-AR. Это позволяет одновременно установить до 6 вспышек на различные объективы, благодаря чему вы сможете создавать уникальные и яркие фотографии.

Кольца Godox MF-AR Kit подходят для большинства объективов, представленных на рынке, благодаря чему вы сможете использовать их с объективами различных диаметров, от 49 до 77 мм.

Godox - это известный бренд в мире фотооборудования, который зарекомендовал себя как производитель надежных и качественных аксессуаров для фото и видеосъемки. Выбирая комплект переходных колец Godox MF-AR Kit, вы получаете продукт от проверенного производителя, который обеспечит вам долгосрочную и надежную работу.

Комплект переходных колец Godox MF-AR Kit для MF12 станет незаменимым аксессуаром для каждого фотографа, который ценит качество и надежность своего оборудования.