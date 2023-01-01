Комплект переходных колец Godox MF-AR Kit для MF12 включает в себя 8 переходных колец (Godox AR-R Kit) и монтажное кольцо Godox MF-AR. Предназначен для установки макровспышек Godox MF12 на объективы различных диаметров. Одновременно можно установить до 6 вспышек. 8 колец наиболее популярных размеров (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 и 77 мм) подходят для большинства объективов, представленных на рынке.