Комплект переходных колец Godox MF-AR Kit для MF12 - это высококачественный набор адаптеров и переходных колец, разработанный специально для установки макровспышки Godox MF12 на объективы различных диаметров.

В комплект входят 8 переходных колец Godox AR-R Kit и монтажное кольцо Godox MF-AR. Это позволяет одновременно установить до 6 вспышек на различные объективы, благодаря чему вы сможете создавать уникальные и яркие фотографии.

Кольца Godox MF-AR Kit подходят для большинства объективов, представленных на рынке, благодаря чему вы сможете использовать их с объективами различных диаметров, от 49 до 77 мм.

Godox - это известный бренд в мире фотооборудования, который зарекомендовал себя как производитель надежных и качественных аксессуаров для фото и видеосъемки. Выбирая комплект переходных колец Godox MF-AR Kit, вы получаете продукт от проверенного производителя, который обеспечит вам долгосрочную и надежную работу.

Комплект переходных колец Godox MF-AR Kit для MF12 станет незаменимым аксессуаром для каждого фотографа, который ценит качество и надежность своего оборудования.