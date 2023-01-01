Комплект колец Godox MF-AR Kit для вспышки MF12
Код товара : УТ-00070458
Артикул : 30621
2 680 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Комплект переходных колец Godox MF-AR Kit для MF12 включает в себя 8 переходных колец (Godox AR-R Kit) и монтажное кольцо Godox MF-AR. Предназначен для установки макровспышек Godox MF12 на объективы различных диаметров. Одновременно можно установить до 6 вспышек. 8 колец наиболее популярных размеров (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 и 77 мм) подходят для большинства объективов, представленных на рынке.