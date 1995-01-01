Набор магнитных аксессуаров Godox MA02 для iT32/iT30Pro
Код товара:УТ-00095053
Артикул:33237
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Описание
Godox MA02 — практичный набор магнитных аксессуаров для накамерных вспышек Godox iT32, iT30 Pro и iM30. Комплект включает 11 цветных фильтров и один рассеиватель, которые помогают быстро менять оттенок света, выполнять цветокоррекцию (CTO/CTB) и добавлять яркие творческие акценты в кадр. Благодаря мощным магнитным вставкам насадки мгновенно фиксируются на вспышке. Для моделей без магнитного крепления в наборе идут специальные клейкие магнитные полоски. Все 12 фильтров размером 45х20 мм удобно рассортированы в прозрачном кейсе-кошельке. Общий вес набора составляет всего 60 грамм.