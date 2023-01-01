Описание

Легкий и компактный фотобокс Godox LST60 с LED подсветкой имеет размеры 60x60x60 см и отлично подходит для фотосъемки предметов средних размеров – товаров для интернет-магазинов, изделий ручной работы, food-съемки. Для фотографирования предметов других размеров рекомендуем обратить внимание на фотобоксы Godox LST40 и Godox LST80. При выборе фотобокса рекомендуем остановиться на варианте, в котором внутренние размеры фотобокса хотя бы на четверть больше, чем габариты предмета съемки.

В комплекте используются три светодиодные линейки с регулируемой яркостью и тканевый рассеиватель, чтобы освещение объекта съемки было ярким и равномерным. Световой поток многократно переотражается внутри софтбокса благодаря серебристому фактурному покрытию – на снимках отсутствуют резкие тени и пересветы, поэтому постобработка фотографий не требуется.

Светодиодные линейки выдают световой поток с цветовой температурой 5600K сбалансированной с дневным светом. Высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96/98 гарантирует, что цветокоррекция снимков будет минимальна. Светодиодные линейки могут крепиться вертикально или горизонтально к каркасу фотобокса, создавая различные световые схемы. Объект можно подсветить при помощи одной, двух или даже трех планок. Яркость каждой планки регулируется отдельно при помощи бесступенчатых диммеров, расположенных на блоке питания и управления.

В комплект фотобокса входит два пластиковых фона: черный и белый. Фон крепится к каркасу фотобокса при помощи клипс.

Каркас стоек из легких металлических трубок быстро собирается при помощи соединительных уголков из прочного пластика. Тент фотобокса имеет два проема для камер (фронтальное 42×29 см и верхнее Ø 20 см) и проем для кабелей Ø 5 см. Также есть возможность откинуть одну из боковых частей тента.

Компактная сумка для переноски габаритами 70х14х15 см и весом не более 3.3 кг вмещает весь комплект. Фотобокс не занимает много места, его можно взять с собой на выездную съемку, а после легко хранить в любом удобном месте.