Godox LSD – серия фотобоксов (лайткубов) нового поколения. Отличительной особенностью является прочный металлический каркас, возможность свободного перемещения светодиодных ламп по направляющим каркаса для изменения светового рисунка и раздельное управления яркостью каждой лампы.

Сначала собирается каркас и закрепляются в нужном положении лампы. После этого крепятся тканевые стенки и фон. Фон виниловый: не мнется, не требует разглаживания, легко чистится с помощью влажной ткани. Две светодиодные панели мощностью 20 Вт каждая обеспечивают яркость около 10 000 - 11 000 лм. Высокая точность цветопередачи: CRI > 96, TLCI = 98, яркость регулируется плавно, отдельно для каждой лампы.

Комплектация: складная тканевая конструкция-футляр, элементы каркаса и соединительные трубки, рассеиватель, светодиодная лента (2 шт.), блок питания, виниловый фон (белый и черный).

Для хранения и транспортировки бокс складывается в небольшую сумку. Общий вес: около 4.5 кг.