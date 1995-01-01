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Осветитель Godox LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный

  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
  • LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
Код товара:УТ-00047594
Артикул:27982

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кольцевой светодиодный осветитель LR180 с цветовой температурой 5600К и плавной регулировкой яркости, подходит для портретной съемки или подсветки макияжа.

Основные особенности

  • 180 высококачественных светодиодных ламп для мягкого рассеянного света.
  • Цветовая температура: 5600К
  • Плавно регулируемая яркость света
  • Питание от источника постоянного тока (сетевой адаптер в комплекте)
  • В комплект входит держатель смартфона на гибкой ножке, чтобы обеспечить возможность установки под различным углом.
  • В слот для установки держателя смартфона можно установить зеркало (приобретается отдельно).
  • Компактный корпус и легкий вес (880 г)

Широкий спектр применения

  • В косметологических кабинетах и парикмахерских салонах: для освещения и съемки модели макияжа и причесок.
  • В видеостудиях и конференц-залах: освещение для проведения онлайн-трансляций и стриминга видеороликов на YouTube.
  • В фотостудиях: студийное освещение для портретной и автопортретной съемки, создающее круговые блики в глазах модели.