Кольцевой осветитель Godox LR180 LED формирует стабильный яркий световой поток со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600К. Осветитель кольцевой формы диаметром 36 см позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет. Godox LR180 LED комплектуется держателем на гибкой штанге для установки смартфона.