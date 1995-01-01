Осветитель Godox LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
Код товара:УТ-00047594
Артикул:27982
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность27 Вт
Освещенность600 лк (на 1 м)
Индекс CRI92
Индекс TLCI97
Регулировка мощности10 - 100%
Работа от сетида, сетевой адаптер в комплекте
Система охлажденияпассивная
Тип крепленияна стойку (5/8")
Вес880 г
Размерыдиаметр внешний: 49 см, диаметр внутренний: 35 см, высота (с креплением) 59 см, толщина 4 см
Сайт производителяhttps://godox.ru/
Комплектациярассеивающий фильтр, держатель для смартфона, сетевой адаптер, руководство
Описание
Кольцевой светодиодный осветитель LR180 с цветовой температурой 5600К и плавной регулировкой яркости, подходит для портретной съемки или подсветки макияжа.
Основные особенности
- 180 высококачественных светодиодных ламп для мягкого рассеянного света.
- Цветовая температура: 5600К
- Плавно регулируемая яркость света
- Питание от источника постоянного тока (сетевой адаптер в комплекте)
- В комплект входит держатель смартфона на гибкой ножке, чтобы обеспечить возможность установки под различным углом.
- В слот для установки держателя смартфона можно установить зеркало (приобретается отдельно).
- Компактный корпус и легкий вес (880 г)
Широкий спектр применения
- В косметологических кабинетах и парикмахерских салонах: для освещения и съемки модели макияжа и причесок.
- В видеостудиях и конференц-залах: освещение для проведения онлайн-трансляций и стриминга видеороликов на YouTube.
- В фотостудиях: студийное освещение для портретной и автопортретной съемки, создающее круговые блики в глазах модели.