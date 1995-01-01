Осветитель Godox LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный

<















>











Код товара: УТ-00047594 Артикул: 27982 Код товара: УТ-00047594 Артикул: 27982 Тип света светодиодный Мощность 27 Вт Освещенность 600 лк (на 1 м) Индекс CRI 92 Индекс TLCI 97 Регулировка мощности 10 - 100% Работа от сети да, сетевой адаптер в комплекте Система охлаждения пассивная Тип крепления на стойку (5/8") Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света светодиодный Мощность 27 Вт Освещенность 600 лк (на 1 м) Индекс CRI 92 Индекс TLCI 97 Регулировка мощности 10 - 100% Работа от сети да, сетевой адаптер в комплекте Система охлаждения пассивная Тип крепления на стойку (5/8") Физические характеристики Вес 880 г Размеры диаметр внешний: 49 см, диаметр внутренний: 35 см, высота (с креплением) 59 см, толщина 4 см Прочие особенности Сайт производителя https://godox.ru/ Комплектация рассеивающий фильтр, держатель для смартфона, сетевой адаптер, руководство Описание Кольцевой светодиодный осветитель LR180 с цветовой температурой 5600К и плавной регулировкой яркости, подходит для портретной съемки или подсветки макияжа. Основные особенности 180 высококачественных светодиодных ламп для мягкого рассеянного света.

Цветовая температура: 5600К

Плавно регулируемая яркость света

Питание от источника постоянного тока (сетевой адаптер в комплекте)

В комплект входит держатель смартфона на гибкой ножке, чтобы обеспечить возможность установки под различным углом.

В слот для установки держателя смартфона можно установить зеркало (приобретается отдельно).

Компактный корпус и легкий вес (880 г) Широкий спектр применения В косметологических кабинетах и парикмахерских салонах: для освещения и съемки модели макияжа и причесок.

В видеостудиях и конференц-залах: освещение для проведения онлайн-трансляций и стриминга видеороликов на YouTube.

В фотостудиях: студийное освещение для портретной и автопортретной съемки, создающее круговые блики в глазах модели. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.