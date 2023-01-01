Осветитель Godox LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
Код товара : УТ-00047594
Артикул : 27982
8 420 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
27 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100%
Индекс CRI
92
Освещенность
600 лк (на 1 м)
Работа от сети
да, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
880 г
Вес (брутто), г
1.700
Комплектация
рассеивающий фильтр, держатель для смартфона, сетевой адаптер, руководство
Описание
Кольцевой светодиодный осветитель LR180 с цветовой температурой 5600К и плавной регулировкой яркости, подходит для портретной съемки или подсветки макияжа.
Основные особенности
- 180 высококачественных светодиодных ламп для мягкого рассеянного света.
- Цветовая температура: 5600К
- Плавно регулируемая яркость света
- Питание от источника постоянного тока (сетевой адаптер в комплекте)
- В комплект входит держатель смартфона на гибкой ножке, чтобы обеспечить возможность установки под различным углом.
- В слот для установки держателя смартфона можно установить зеркало (приобретается отдельно).
- Компактный корпус и легкий вес (880 г)
Широкий спектр применения
- В косметологических кабинетах и парикмахерских салонах: для освещения и съемки модели макияжа и причесок.
- В видеостудиях и конференц-залах: освещение для проведения онлайн-трансляций и стриминга видеороликов на YouTube.
- В фотостудиях: студийное освещение для портретной и автопортретной съемки, создающее круговые блики в глазах модели.