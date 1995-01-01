Godox LR150 – кольцевой светодиодный осветитель диаметром 18" (45 см), который обладает тонкой регулировкой яркости (1-100%) и цветовой температуры (от теплого до холодного белого света), высокой точностью цветопередачи и удобными элементами управления. Осветитель создавает мягкое бестеневое освещение и красивые блики в глазах модели. Он идеально подходит для освещения при съемке видеоблогов, роликов на YouTube, селфи, макияжа, также может применяться в студийной портретной или предметной съемке, портретной фотографии.

Наклонный кронштейн устанавливается на стандартную студийную стойку с креплением 5/8" и наклоняется на +/- 90°.

5 холодных башмаков для крепления аксессуаров (3 внутри кольца и 2 сверху снаружи) позволяют разместить телефон или фотокамеру как посередине, так и со смещением от центра. Также можно закрепить дополнительные аксессуары: например, направленный микрофон и внешний монитор. USB порт 5В 2А позволяет заряжать телефон во время использования.

Параметры освещения регулируются при помощи двух ручек-диммеров, расположенных на фронтальной части корпуса кольца. Правый диммер отвечает за мощность, а левый – за цветовую температуру.

В комплекте идет гибкий держатель смартфона с шириной захвата от 57 до 90 мм. Благодаря гибкой штанге держателя и металлическому шарику с фиксатором в основании захвата, телефон можно установить как вертикально, так и горизонтально, или под углом.