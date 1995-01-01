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Осветитель Godox LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К

  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
  • LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
Код товара:УТ-00078953
Артикул:28068

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светодиодный кольцевой осветитель размером 12" (30 см), имеющий регулируемую цветовую температуру, регулируемую яркость, высокую точность цветопередачи и удобные элементы управления: пульт ДУ располагается на кабеле питания. Godox LR120 позволяет вам с легкостью создавать мягкое, почти бестеневое освещение и красивые блики в глазах. Он идеально подходит для освещения при съемке видеоблогов, стримов и роликов на YouTube, а также может применяться для макияжа.

Один осветитель, много возможностей
Godox LR120 создает бестеневое освещение, которое визуально разглаживает кожу лица и создает красивые кольцевые блики в глазах. В комплекте с осветителем идет гибкий адаптер для телефона, вместо него в стандартный башмак также можно установить небольшой фотоаппарат (установочный адаптер продается отдельно).

Изменяя температуру белого света от холодного до теплого вы сможете добиться желаемого оттенка освещения. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI > 90) оттенки кожи передаются максимально естественно, без ухода в красные или зеленые тона.

Godox LR120 работает от любого источника питания с USB выходом 5В 2А – к примеру, вы можете использовать зарядное устройство от вашего телефона или портативный аккумулятор (пауэрбанк). Длина кабеля составляет 2.1 м. На кабеле же располагается пульт ДУ – не нужно лишний раз вставать, чтобы поменять цвет или яркость освещения.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный, кольцевой
  • Количество светодиодов: 222 шт.
  • Мощность: 10 Вт
  • Освещенность: 550 лк (на 0.5 м)
  • Цветовая температура: 3000К ~ 6000К, 6 ступеней
  • Индекс CRI: > 90
  • Индекс TLCI: > 90
  • Регулировка мощности: 0 - 100%, 6 ступеней
  • Дистанционное управление: проводной пульт ДУ на USB кабеле питания
  • Работа от аккумулятора: от универсальных USB аккумуляторов (5В 2А)
  • Работа от сети: от универсальных USB сетевых адаптеров (5В 2А)
  • Система охлаждения: пассивная
  • Байонет: нет
  • Тип крепления: на стойку 5/8"
  • Температура эксплуатации: -10°С…+40°С
  • Вес: 440 г
  • Размеры: 30.5 х 39.5 х 3.5 см
  • Размер упаковки: 38 х 31.5 х 4 см, вес брутто 820 г
  • Комплектация: осветитель, держатель для смартфона, документация
  • Страна производства: Китай