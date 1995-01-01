Осветитель Godox LR120, светодиодный, 10 Вт, 3000-6000К
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Характеристики
Описание
Светодиодный кольцевой осветитель размером 12" (30 см), имеющий регулируемую цветовую температуру, регулируемую яркость, высокую точность цветопередачи и удобные элементы управления: пульт ДУ располагается на кабеле питания. Godox LR120 позволяет вам с легкостью создавать мягкое, почти бестеневое освещение и красивые блики в глазах. Он идеально подходит для освещения при съемке видеоблогов, стримов и роликов на YouTube, а также может применяться для макияжа.
Один осветитель, много возможностей
Godox LR120 создает бестеневое освещение, которое визуально разглаживает кожу лица и создает красивые кольцевые блики в глазах. В комплекте с осветителем идет гибкий адаптер для телефона, вместо него в стандартный башмак также можно установить небольшой фотоаппарат (установочный адаптер продается отдельно).
Изменяя температуру белого света от холодного до теплого вы сможете добиться желаемого оттенка освещения. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI > 90) оттенки кожи передаются максимально естественно, без ухода в красные или зеленые тона.
Godox LR120 работает от любого источника питания с USB выходом 5В 2А – к примеру, вы можете использовать зарядное устройство от вашего телефона или портативный аккумулятор (пауэрбанк). Длина кабеля составляет 2.1 м. На кабеле же располагается пульт ДУ – не нужно лишний раз вставать, чтобы поменять цвет или яркость освещения.
Характеристики
- Тип света: светодиодный, кольцевой
- Количество светодиодов: 222 шт.
- Мощность: 10 Вт
- Освещенность: 550 лк (на 0.5 м)
- Цветовая температура: 3000К ~ 6000К, 6 ступеней
- Индекс CRI: > 90
- Индекс TLCI: > 90
- Регулировка мощности: 0 - 100%, 6 ступеней
- Дистанционное управление: проводной пульт ДУ на USB кабеле питания
- Работа от аккумулятора: от универсальных USB аккумуляторов (5В 2А)
- Работа от сети: от универсальных USB сетевых адаптеров (5В 2А)
- Система охлаждения: пассивная
- Байонет: нет
- Тип крепления: на стойку 5/8"
- Температура эксплуатации: -10°С…+40°С
- Вес: 440 г
- Размеры: 30.5 х 39.5 х 3.5 см
- Размер упаковки: 38 х 31.5 х 4 см, вес брутто 820 г
- Комплектация: осветитель, держатель для смартфона, документация
- Страна производства: Китай