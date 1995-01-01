Светодиодный кольцевой осветитель размером 12" (30 см), имеющий регулируемую цветовую температуру, регулируемую яркость, высокую точность цветопередачи и удобные элементы управления: пульт ДУ располагается на кабеле питания. Godox LR120 позволяет вам с легкостью создавать мягкое, почти бестеневое освещение и красивые блики в глазах. Он идеально подходит для освещения при съемке видеоблогов, стримов и роликов на YouTube, а также может применяться для макияжа.

Один осветитель, много возможностей

Godox LR120 создает бестеневое освещение, которое визуально разглаживает кожу лица и создает красивые кольцевые блики в глазах. В комплекте с осветителем идет гибкий адаптер для телефона, вместо него в стандартный башмак также можно установить небольшой фотоаппарат (установочный адаптер продается отдельно).

Изменяя температуру белого света от холодного до теплого вы сможете добиться желаемого оттенка освещения. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI > 90) оттенки кожи передаются максимально естественно, без ухода в красные или зеленые тона.

Godox LR120 работает от любого источника питания с USB выходом 5В 2А – к примеру, вы можете использовать зарядное устройство от вашего телефона или портативный аккумулятор (пауэрбанк). Длина кабеля составляет 2.1 м. На кабеле же располагается пульт ДУ – не нужно лишний раз вставать, чтобы поменять цвет или яркость освещения.

Характеристики